Netko u Hrvatskoj večeras je postao bogatiji za gotovo 140 000 eura, odigrao je dobitan listić

U večerašnjem izvlačenju 93. kola igre Loto7 izvučeni su brojevi: 5, 6, 10, 18, 22, 26, 27 i dopunski broj 34, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 138.362,58 eura, javlja Hrvatska lutrija. Dobitni listić odigran je na internetu, www.lutrija.hr. Sretni dobitnik je odigrao listić od 2 kombinacije s dodatnom igrom Joker te uplatio iznos od 2,60 €. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 22.11.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 1.000.000,00 eura.

FOTO/VIDEO Magična akustična noć: Ninin drugi nastup rasplesao i ganuo Lisinski