NEPRAVOMOĆNO

Luki Miškulinu godina i deset mjeseci zatvora za tučnjavu u kojoj je Ivan Mikuljan ostao slijep

Vukovar: Počelo suđenje za brutalno premlaćivanje Ivana Mikuljana
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Dominik Lukić/Hina
10.04.2026.
u 19:08

Sudskom procesu prethodila je tuča u središtu Vinkovaca, koja se dogodila u kolovozu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio u KBC-u Osijek na liječenju. Tijekom liječenja Mikuljan je jedva ostao živ, imao je više operacija i ostao trajno slijep.

Na Općinskom sudu u Vinkovcima u petak je, u ponovljenom sudskom postupku, Luka Miškulin (27) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu i deset mjeseci za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Ivanu Mikuljanu, koji je ostao trajno slijep.

Odlukom sutkinje Ivane Lovrić Vidaček u izrečenu kaznu zatvora računa se i osam mjeseci koje je Miškulin, nakon izricanja prve presude na Općinskom sudu u Vukovaru, proveo u zatvoru, tako da mu za izdržavanje ukupne kazne zatvora preostaje još 14 mjeseci iza rešetaka.

Miškulin je u veljači 2024. godine za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Mikuljanu bio osuđen na pet godina i četiri mjeseca zatvora. Odmah potom prevezen je u zatvor u Osijeku odakle je nakon osam mjeseci pušten da se brani sa slobode pošto je prethodno Županijski sud u Osijeku ukinuo presudu radi procesnih razloga.

Na suđenju u Vukovaru preostala trojica optuženih, Domagoj Culej, Gabrijel Čekić i Danijel Hodak, osuđeni su na po šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Sudskom procesu prethodila je tuča u središtu Vinkovaca, koja se dogodila u kolovozu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio u KBC-u Osijek na liječenju. Tijekom liječenja Mikuljan je jedva ostao živ, imao je više operacija i ostao trajno slijep. Na današnju presudu pravo žalbe ima Županijski sud u Osijeku.
