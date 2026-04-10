Kaos zbog Hormuškog tjesnaca, iranski vrhovni vođa prijeti: 'Nećemo se odreći osvete za krv naših mučenika'

Tijek događaja 8:10 - Saudijska Arabija potvrdila je napade na svoja naftna i plinska postrojenja, uključujući ključni naftovod Istok-Zapad, izvijestila je državna saudijska novinska agencija pozivajući se na anonimnog dužnosnika iz Ministarstva energetike.

8:03 - Napadi između Izraela i Libanona nastavili su se tijekom noći, a američki predsjednik Donald Trump kritizirao je iransko postupanje u Hormuškom tjesnacu.

Izrael je izjavio da je tijekom noći napao raketne bacače Hezbolaha u Libanonu, a ta skupina koju podržava Iran tvrdi da je ispalila rakete na nekoliko mjesta u Izraelu. Do borbi dolazi nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da će Izrael biti "prigušeniji" u Libanonu - komentari koji se općenito smatraju njegovim pozivom izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da bude suzdržaniji.

U izraelskom napadu na Libanon u srijedu ubijeno je više od 300 ljudi, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.

8:00 - Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei otvoreno je zaprijetio osvetom za sve poginule u nedavnom ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, uključujući i smrt svog oca, bivšeg vrhovnog vođe Alija Khameneija. U svojoj prvoj javnoj izjavi koju je pročitala iranska državna televizija, Mojtaba Khamenei poručio je da Iran neće odustati od traženja odgovornosti. "Nećemo se odreći osvete za krv naših mučenika. Svaki građanin ubijen od neprijatelja predstavlja zaseban slučaj za osvetu", rekao je, naglašavajući da će Teheran tražiti ratnu odštetu za svu nanesenu štetu, „krvavi novac“ za poginule te naknadu za ranjene.

6:42 - Hormuški tjesnac možda se službeno ponovno otvara za poslovanje, ali rukovoditelji brodarstva i analitičari kažu da neizvjesnost oko primirja i dalje čini tranzit previše rizičnim u ovom trenutku . Brodari su za CNN rekli da zasad nedostaju izričito odobrenje i sigurnosna jamstva Irana, jasne smjernice o tome kako i kada tranzitirati te dugoročni pogled na budućnost tjesnaca.

6:36 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je uvjeren u mirovni sporazum s Iranom uoči razgovora dviju strana u Pakistanu u subotu. U intervjuu za NBC, Trump je rekao da je "vrlo optimističan" da je dogovor s Teheranom nadohvat ruke. Kazao je da iranski čelnici "na sastanku govore puno drugačije nego pred novinarima. Mnogo su razumniji".

Trump je dodao da "oni pristaju na sve stvari na koje moraju pristati. Zapamtite, pokoreni su. Nemaju vojsku."

"Ako ne postignu dogovor, bit će vrlo bolno", poručio je.

To dolazi usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dogovoreno dvotjedno primirje održati. Trump je u četvrtak navečer izrazio dodatnu sumnju, rekavši da Iran "loše obavlja posao" u propuštanju nafte kroz Hormuški tjesnac, koji je Teheran zatvorio kao odgovor na izraelske napade na Libanon, u kojima je poginulo najmanje 300 ljudi.

Trump je za NBC rekao da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i zatražio od njega da smanji napade na Hezbolah, skupinu koju podržava Iran. "Razgovarao sam s Bibijem (Netanyahuom) i on će to učiniti suzdržano. Mislim da moramo biti malo suzdržaniji", rekao je Trump.

6:20 - Cijena nafte ostaje visoka uoči pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu ovog vikenda, koji će se održati usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dvotjedni sporazum o prekidu vatre između zemalja održati.

6:15 - Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael želi izravne pregovore s Libanonom o razoružanju Hezbollaha i uspostavljanju mirnih odnosa, ali je rekao da trenutno nema primirja . Libanonski dužnosnici kažu da Bejrut nije primio službeni poziv za razgovore, a jedan od njih inzistira da neće biti 'pregovora pod pritiskom'.