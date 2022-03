Neprestano rusko bombardiranje otežava humanitarnu pomoć, djeca su u teškoj situaciji

Radnik dječje agencije Ujedinjenih naroda Unicef ​​rekao je za BBC da stanovnicima opkoljenog jugoistočnog grada Mariupolja očajnički treba humanitarna pomoć, ali da stalno bombardiranje Rusije čini rad humanitarnih organizacija gotovo nemogućim.

U razgovoru iz zapadnog grada Lavova, Joe English je za BBC kazao da "nema riječi koje bi mogle opisati "ozbiljnost situacije u gradu, ali da su mnogi humanitarni radnici stavljeni na "vatrenu liniju" kada pokušaju pomoći.

"Humanitarni koridori u načelu se mogu dogovoriti, ali stvarnost na terenu je nešto potpuno drugačije" istaknuo je.

Naglasio je važnost dopuštanja humanitarnim skupinama da rade učinkovito, napominjući da se to ne odnosi samo na izvlačenje ljudi ih tih područja, već i dopremanje zaliha jer neće svi moći otići.

English je također govorio o kriznoj situaciji u kojoj se djeca nalaze, a koja je izbila diljem zemlje.

"Jučer sam se susreo s djetetom po imenu Danilo koji je dobio leukemiju T-stanica", rekao je. "Ovo je dijete kojemu je potrebna poseban medicinski tretman koji ne može dobiti ovjde"

"Ali svaki dan se susrećemo s takvim pričama. Dan prije toga bio je to Andrij (15), koji se ozlijedio kada je stao na minu, a mama mu je poginula. Dan prije toga bila je to 10-tjedna beba po imenu Anna čija je majka rodila i donijela najtežu odluku za svakog roditelja, a to je da je ostavi u rodilištu u Kijevu jer Anna ima srčanu manu i trebat će intenzivnu liječničku podršku, a ona joj to ne može omogućiti."

