Bježala je iz Ukrajine pod kišom granata, a sada je na svjetskom vrhu: Ovo je moja prva linija fronte

Bio je 24. veljače, 4.30 ujutro, kada sam se probudila u svome stanu u Dnjipru zbog strašnih zvukova eksplozija, topničke vatre i pucnjave. I prije nego što sam nazvala roditelje, shvatila sam da je počeo rat. Užasan je osjećaj kad razmišljate da je takvo što moguće u 21. stoljeću. Ne mogu riječima opisati što sam osjećala u tim trenucima i voljela bih da nitko na svijetu to ne iskusi - rekla je Ukrajinka Jaroslava Mahučih uoči početka SP-a u Beogradu pa pojasnila što im je njihov Savez poručio:

- Rekli su nam da moramo u Beograd boriti se za Ukrajinu. Trebalo mi je više od tri dana da dođem ovamo, bilo je to nervozno putovanje. Stotine telefonskih poziva, mnoge promjene smjera, eksplozije, požari i sirene za zračni napad. Voljela bih misliti da je to bila samo noćna mora, ali to je stvarnost u mojoj zemlji. U Beograd smo stigli 9. ožujka. Srpski atletski savez pobrinuo se za nas i omogućio nam treninge, ali nemoguće je zadržati fokus. Sve moje misli su u Ukrajini i sa svim Ukrajincima koji sada brane našu domovinu.

- Danas svi Ukrajinci imaju različita bojišta. Moramo se svugdje boriti da dokažemo svoju snagu i moć. Moja prva linija fronte ovih je dana natjecanje u skoku u vis na Svjetskom dvoranskom prvenstvu. Cilj mi je ne samo pobijediti, želim i više od toga - govorila je Mahučih uoči natjecanja, a upravo je to i postigla. Osvojila je zlato, postala je nova svjetska dvoranjska prvakinja.

- Ovo je bilo moje prvo Svjetsko prvenstvo u dvorani. Jako sam sretna što sam osvojila, ovo je medalja za moju zemlju, stanovnike, vojsku. Sretna sam što predstavljam Ukrajinu - zaključila je Jaroslava.