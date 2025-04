Neočekivani obrat, Trump otkrio detalje pregovora s Iranom: 'Na stolu i nuklearno naoružanje'

UČE DOK UMIRU

Ukrajinska vojska u krizi, regruti očajni: 'Mislio sam da idem na pregled, a onda sam vidio tablu...'

Situacija „potoni ili plivaj“, u kojoj se novaci ili izvuku živi učeći sami ili brzo pogibaju, dovodi do užasavajuće razine gubitaka, kažu sugovornici. Naglasili su da je to također dovelo do gubitka položaja čija je obrana mjesecima ili godinama koštala mnogih života, često demoralizirajući tako i u bitkama prekaljene trupe.