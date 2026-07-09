Objavljene nominacije za Emmy: Medicinska drama 'The Pitt' vodi s 25 nominacija, a 'Hacks' ruši rekorde

Nominacije za 78. po redu dodjelu televizijskih nagrada Emmy objavljene su u srijedu, 8. srpnja, u Los Angelesu, a čast da pročitaju imena sretnika pripala je glumcima Lizi Colón-Zayas ("The Bear") i Jeffu Hilleru ("Somebody, Somewhere"). Glavna ceremonija održat će se 14. rujna u Peacock Theateru, a voditeljsku palicu preuzet će slavna Mariska Hargitay, što je čini prvom ženom voditeljicom u posljednjih 15 godina.

Apsolutni pobjednik ovogodišnjih nominacija je medicinska drama HBO Maxa "The Pitt", koja je osigurala nevjerojatnih 25 nominacija. Serija, koja je prošle godine već osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju, ponovno je nominirana u toj glavnoj kategoriji, a dobila je i čak 13 glumačkih nominacija, samo jednu manje od rekorda koji drži "Succession". Među nominiranima su se ponovno našli prošlogodišnji dobitnici Noah Wyle za glavnu mušku ulogu te Shawn Hatosy i Katherine LaNasa za sporedne, a pridružili su im se i kolege Sepideh Moafi, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Patrick Ball i Gerran Howell, potvrđujući iznimnu snagu cjelokupnog glumačkog ansambla.

Odmah iza "The Pitta", s povijesne 24 nominacije, smjestila se humoristična serija "Hacks", također s platforme HBO Max. Ovim je pothvatom, u svojoj petoj i posljednjoj sezoni, "Hacks" postavio novi rekord za najviše nominacija koje je jedna humoristična serija ikad dobila u jednoj godini, nadmašivši prethodne rekordere "The Bear" i "The Studio" koji su imali po 23. Serija je, očekivano, nominirana za najbolju komediju, Jean Smart nominirana je u kategoriji najbolje glavne glumice, a nominacije su zaradili i njezini kolege Hannah Einbinder i Megan Stalter za sporedne ženske uloge te Paul W. Downs za sporednu mušku ulogu, scenarij i produkciju.

Ovogodišnje nominacije obilježili su i uspješni debitanti s platforme Apple TV+. Crna komedija s elementima horora "Widow's Bay" prikupila je 19 nominacija, uključujući onu za najbolju humorističnu seriju, te glumačke nominacije za Matthewa Rhysa, Dale Dickey, Kate O'Flynn i Stephena Roota. Odmah iza nje, s 18 nominacija, nalazi se ZF drama "Pluribus" autora Vincea Gilligana, koja se natječe za najbolju dramu, dok su Rhea Seehorn, Karolina Wydra i Carlos Manuel Vesga dobili glumačke nominacije. U borbi streaming servisa, HBO/HBO Max ponovno je na vrhu sa 122 nominacije, a slijede ga Netflix sa 111 i Apple TV+ s 87.

U najprestižnijoj kategoriji za najbolju dramsku seriju, uz "The Pitt" i "Pluribus", natječu se "The Diplomat", "The Gilded Age", "A Knight of the Seven Kingdoms", "Paradise", "Slow Horses" i "Your Friends & Neighbors".

Kod komedija, uz "Hacks" i "Widow's Bay", tu su "Abbott Elementary", "The Bear", "Margo's Got Money Troubles", "Nobody Wants This", "Only Murders in the Building" i "Shrinking". Za najbolju limitiranu seriju bore se "All Her Fault", "The Beast in Me", druga sezona hita "Beef", "DTF St. Louis" i "Love Story".

Kao i svake godine, bilo je i iznenađenja, ali i izostanaka. Posljednja sezona serije "Stranger Things" nije dobila nominacije u glavnim kategorijama, a bez njih su ostali i Jeremy Allen White ("The Bear") te Sydney Sweeney ("Euphoria"). S druge strane, Chase Infiniti, koja je bila izostavljena s Oscara, dobila je nominaciju za ulogu u "The Testaments", a Rob Reiner dobio je posthumnu nominaciju za gostujuću ulogu u seriji "The Bear".

U nastavku donosimo popis svih nominiranih za prestižnu televizijsku nagradu Emmy.



Glavni glumac u dramskoj seriji



Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Glavna glumica u dramskoj seriji



Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Keri Russell, “The Diplomat”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Dramska serija



“The Diplomat”

“The Gilded Age”

“A Knight of the Seven Kingdoms”

“Paradise”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Slow Horses”

“Your Friends and Neighbors”

Glavna glumica u limitiranoj seriji



Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Glavni glumac u limitiranoj seriji



Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Oscar Isaac, “Beef”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Limitirana serija



“All Her Fault”

“The Beast in Me”

“Beef”

“DTF St. Louis”

“Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Glavni glumac u humorističnoj seriji



Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Steve Carell, “Rooster”

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Glavna glumica u humorističnoj seriji



Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Jean Smart, “Hacks”

Humoristična serija



“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Margo’s Got Money Troubles”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”

“Shrinking”

“Widow’s Bay”

Najbolji gostujući glumac u humorističnoj seriji



Michael J. Fox, “Shrinking”

Brett Goldstein, “Shrinking”

Hamish Linklater, “Widow’s Bay”

Christopher McDonald, “Hacks”

Rob Reiner, “The Bear”

Connor Storrie, “Saturday Night Live”

Najbolja gostujuća glumica u humorističnoj seriji



Leslie Bibb, “Hacks”

Jamie Lee Curtis, “The Bear”

Betty Gilpin, “Widow’s Bay”

Cherry Jones, “Hacks”

Laurie Metcalf, “Hacks”

Kaitlin Olson, “Hacks”

Lauren Weedman, “Hacks”

Talk show



“The Daily Show”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“The Late Show with Stephen Colbert”

“Saturday Night Live”

Reality natjecateljski program



“The Amazing Race”

“RuPaul’s Drag Race”

“Survivor”

“Top Chef”

“The Traitors”