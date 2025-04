'Nema veze s kampom, izmjene prostornog plana pripremali smo pet godina'

Slučaj s bespravno podignutim mobilnim kućicama u spornom dijelu kampa Terra Park Phalaris u Novalji dobio je hepiend. U protekli utorak, istoga dana kada je rušenje po nalogu Državnog inspektorata trebalo početi, Gradsko vijeće Novalje izjasnilo se jednoglasno da s Prostorni plan izmijeni, a time 63 mobilne kućice i legalizira. S gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom razgovaramo o tom preokretu, ali i o drugim novaljskim turističkim aktualnostima.

Za početak, nije uobičajeno da se lokalna vlast toliko zalaže za privatne poduzetnike, koji su bili vaši motivi da s takvim prijedlogom iziđete pred vijećnike? Jednoglasna odluka Gradskog vijeća odraz je odgovornog i ozbiljnog pristupa rješavanju konkretnog prostorno-planskog problema. Riječ je o rezultatima petomjesečnog procesa izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Novalje, koji je prošao kroz sve zakonom predviđene faze: javno izlaganje, javnu raspravu, suglasnost županijske ustanove te odobrenje nadležnog ministarstva. Ovim ključnim planskim dokumentom, uz druge važne odrednice utvrđena je detaljnost UPU-a za mala građevinska područja, revidiranje neizgrađenih neuređenih dijelova gradskih područja naselja, utvrđivanje područja zaštite istočnog dijela obale od Novalje do Luna, zaštita od neplanske gradnje izvan građevinskog područja, a ovim planom stečeni su uvjeti kojima je omogućena legalizacija 20 posto nelegalno dograđenog dijela autokampa "Terra Park", što uključuje 63 mobilne kućice. Vrijedi istaknuti da je koincidencija između dana donošenja plana i predviđenog početka uklanjanja spornog dijela kampa zaista slučajna, a ne planski usklađena.

Što se tiče tvrdnje da se lokalna vlast iznimno zalaže za privatne poduzetnike, važno je naglasiti kako ne pravimo razliku među investitorima na osnovi vlasničke strukture. Uvijek podupiremo razvojne projekte koji donose dobrobit zajednici. Moji motivi su dosljedni - zaštita interesa Grada Novalje, očuvanje stečenog ugleda i sprječavanje stvaranja negativnog imidža naše sredine. Naš je cilj sačuvati brend i poziciju Novalje kao prestižne turističke destinacije, koja je lani ostvarila 1,9 milijuna noćenja i 300.000 dolazaka. Ne želimo urušiti poslovne planove niti snove poduzetnih i vrijednih ljudi, posebno kad postoji realno i zakonito rješenje poput legalizacije manjeg, spornog dijela autokampa. Pritom smatram kako termin za uklanjanje objekata, koji se podudara s Uskrsom, razdobljem koje simbolizira početak turističke sezone, nije bio sretno odabran. Takvi zahvati neposredno pred početak sezone mogu poslati negativnu poruku posjetiteljima i ugroziti dolazak gostiju, što želimo izbjeći.

Ranije ste rekli da bi rušenjem nastala šteta za sugrađane, ali nisu domaći vlasnici tih šezdesetak mobilnih kućica? Bez obzira na vlasničku strukturu, potencijalno rušenje i uklanjanje navedenih objekata predstavlja opću štetu – ne samo za pojedince, već i za zajednicu. Kada postoji rješenje, uvijek zagovaram njegovu provedbu putem zakonski propisanih, financijskih i kaznenih mjera koje su na raspolaganju nadležnim institucijama. Rušenje bi u ovom slučaju predstavljalo krajnju, i u ovom trenutku nepotrebnu, mjeru.

Zakon o turizmu zamišljen je kao brana daljnjoj apartmanizaciji, ali na Jadranu se i dalje gradi, niču i novi apartmani, a i nove mobilne kućice. U Novalji nemate problema s viškom apartmana? Zakon o turizmu omogućio je jedinicama lokalne samouprave izradu strategije održivosti turističkih destinacija. To je naša zakonska obveza, koju u suradnji s Turističkom zajednicom provodimo i u Gradu Novalji. Tijekom pripremne faze strategije, analizirana je struktura smještajnih kapaciteta – trenutno Novalja raspolaže s oko 30.000 kreveta. Na temelju planske dokumentacije i daljnjeg razvoja infrastrukture, moći će se jasno definirati koji kapaciteti se trebaju razvijati, a koje će biti potrebno smanjiti ili zaustaviti. U jednom razdoblju prevladavala je filozofija gradnje apartmana kao oblika života, no vremena se mijenjaju. Novim zaključcima i strategijama usmjerit ćemo daljnji razvoj turističke izgradnje u skladu s održivim načelima.

No, glavni ključ za zaustavljanje preizgradnje ipak su lokalni urbanistički planovi... Sasvim je točno da prostorno-planska dokumentacija, uz razvoj infrastrukture, ima ključnu ulogu u usmjeravanju i oblikovanju identiteta turističke destinacije. Kroz nju se može precizno regulirati tempo, obujam i način izgradnje, čime se sprječava neželjena apartmanizacija i stvara okvir za održivi razvoj.

Iznajmljivače ste odlučili poštedjeti subvencioniranjem razlike između starog i novog paušalnog poreza. O kojim se iznosima radi i zašto? Dosadašnja visina paušalnog poreza po krevetu određivala se ovisno o naseljima. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima ta mogućnost je ukinuta te se, prema indeksu turističke razvijenosti, mora primijeniti jedinstveni iznos na području cijelog grada. Grad Novalja, koji spada u I. kategoriju jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti, bio je dužan propisati visinu paušalnog poreza između 100 i 300 eura godišnje po krevetu. Odabrali smo najniži mogući iznos, 100 eura, kako bismo što manje opteretili građane.

S obzirom na to da ovo povećanje zahvaća širok krug naših sugrađana i predstavlja novo porezno opterećenje, donesen je i Program mjera za poticanje privatnih iznajmljivača. Njime Grad Novalja refundira iznos od 45 eura po ležaju svim iznajmljivačima s prebivalištem na području grada, u obliku jednokratne potpore. Cilj je očuvati kvalitetu usluge privatnog smještaja, zadržati konkurentnost te zahvaliti svim iznajmljivačima koji su gradili novaljski – i šire – hrvatski turizam. Na području grada trenutno postoji oko 20.000 privatnih smještajnih jedinica, što jasno govori o važnosti ovog sektora za našu destinaciju.

I s iznosom poreza na nekretnine od pet eura po kvadratu ostali ste negdje u zlatnoj sredini. Koliko na sve odluke novijeg datuma utječu skori lokalni izbori? Maksimalni iznos poreza na nekretnine mogao je iznositi do osam eura po metru kvadratnom. Prethodno, porez od pet eura po kvadratu u cijelosti je pripadao jedinici lokalne samouprave. Danas se taj iznos dijeli: 80 posto pripada Gradu, a 20 posto Županiji, čime se stvarni prihod Grada smanjuje na četiri eura po kvadratu. Ove odluke nisu motivirane izborima, već su rezultat promišljenih, dugoročnih politika usmjerenih na olakšavanje poslovanja i očuvanje kvalitete turističke ponude. Potičemo održavanje postojeće razine usluge te stvaranje pozitivne klime u sektoru privatnog smještaja – sve u funkciji očuvanja brenda Grada Novalje.

Kakvu sezonu očekujete u Novalji s obzirom na globalne potrese koje izaziva Trump? Razumljivo je da određeni globalni politički događaji izazivaju zabrinutost, no vjerujem da potezi predsjednika Trumpa neće imati odlučujući utjecaj na turističku sezonu. U Novalji s optimizmom gledamo na predstojeću sezonu i nadamo se njezinu uspješnom ishodu.

A kako vidite održivi turizam u party destinaciji poput Novalje? Novalja nikako nije isključivo destinacija party turizma, iako se brend plaže Zrće i zabave za mlade zasluženo ističe. No, Novalja nudi daleko širu paletu sadržaja: prirodne ljepote, predivne plaže, Lunjske maslinike, bogatu arheološku baštinu te vrhunsku gastronomsku ponudu. Grad se ponosi i nizom manifestacija – od međunarodno poznate utrke Life on Mars Trail, preko razgranate mreže biciklističkih staza, pa sve do prestižnog sportskog natjecanja CRO Race, u kojem ćemo treći put sudjelovati. Sve to potvrđuje profiliranje Novalje kao destinacije sportskog i outdoor turizma. Ponosni smo i na činjenicu da je Novalja proglašena Europskim gradom sporta za 2025., što je veliko priznanje svim dionicima u turizmu i sportu, ali i dokaz predanosti svih koji svojim radom doprinose održivom razvoju naše zajednice.