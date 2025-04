Plavi grad: Vrtići će biti besplatni, kao i vanškolske aktivnosti za djecu

Nerad, izgovori i laži, tri su riječi na koje se mogu svesti četiri godine mandata Tomislava Tomaševića, naveo je arhitekt Otto Barić, kandidat za zamjenika gradonačelnika stranke Plavi grad. – Kada u javnost dospiju rezultati njegova nerada, onda se izgovara, krivi su mu uvijek drugi, a kad to ne prođe, laže i manipulira – kaže Barić te naveo neke primjere.

– Najnoviji su izmjene i dopune GUP-a, projekt od kojega bez obzira na kritike struke nisu htjeli odustati, no srećom, razum je pobijedio pa od toga izgleda, neće biti ništa. A primjeri nerada i muljaže su brojni. Spomenut ću samo kalvariju s Jakuševcem, CGO-om i plavim vrećicama, potpuni debakl kada je u pitanju rješavanja prometa u gradu, kaos u ZET-u, nasilno uvođenje pješačkih zoni i blokovskog parkiranja...– nabraja Barić.

Veliki udio, navodi, u bilanci Tomaševićeva neuspjeha imaju i obećani, a nerealizirani veliki projekti poput garaže na srednjoškolskom igralištu, kina Europa, obnove Donjeg grada, a dodatnu pomutnju u sveopći nered unijelo je i blokovsko parkiranje... – Ono što se radi, radi se traljavo, a s osnovnim stvarima poput uklanjanja grafita i pranja ulica startali su tek nedavno, mjesec dana pred izbore – dodaje Barić. Ivica Lovrić predstavio je pak program za mlade, djecu i sportaše.

– U ove četiri godine Tomašević je pokazao veliki nemar prema najranjivijim skupinama Zagrepčana, a to su starije osobe i djeca. Primjerice, naknadu za svako treće rođeno dijete u Zagrebu smanjio je 28 puta, s 56.000 kuna na tri što će imati razoran utjecaj na demografiju. Ukinuo je i mjeru roditelj odgojitelj te doveo u tešku poziciju 6500 zagrebačkih obitelji i 20.000 zagrebačke djece i unio kompletan nered u funkcioniranje predškolskog sustava – navodi Lovrić te ističe kako lani u vrtiće nije upisano čak 3000 zagrebačke djece. Zbog toga, Plavi grad planira uvesti novu mjeru.

– S 500 eura mjesečno subvencionirat ćemo roditelje koji ostaju kod kuće sa svojom djecom, kao i bake i djede koji će ih čuvati. Također, vrtići će u Zagrebu biti besplatni – naveo je Lovrić. Osvrnuo se i na položaj sportskih klubova i dječjeg sporta.

– Iz Doma sportova oko 10.000 djece sportaša izbačeno je na ulicu, a da im nisu ponuđena zamjenska rješenja. Snalaze se samo, treniraju u nemogućim uvjetima. Slično je s Karting Arenom. Zbog toga od 2. lipnja uvodimo sufinanciranje sportskih, tehničkih i umjetničkih izvanškolskih aktivnosti. Njih ćemo poticati s 50 eura mjesečno za svako dijete koje se bavi nekom izvanškolskom aktivnosti. Novac iz kase stoga neće ići udrugama Teodora Celakoskog i drugih Tomaševićevih pajdaša, već djeci i obiteljima – najavljuje.

Osvrnuo se i na teški kriminal koji se događa u Ustanovi za upravljanje sportskim objektom. – U petak smo saznali da je iz gradskog proračuna nestalo dva i pol milijuna eura gradskog novca. Tvrdnje gradonačelnika Tomaševića da je deset mjeseci čuvao Hipodrom s desecima zaštitara dnevno zbog Enimarka Ponjevića na kojeg želi prebaciti krivnju potpuno su neutemeljene i apsurdne. Tim izjavama pokušava prebaciti odgovornost za pronevjeru više od 20 tisuća kuna gradskog novca. Ponjević ne može biti ni razlog ni izgovor za tu besramnu pljačku – navodi Lovrić.

Upozorio je i na nepravilnosti koje se događaju u ledenoj dvorani u Utrini. – U korištenju i financiranju objekta Admiral Ice Dome u Utrini događa se pogodovanje i kriminal. Klub Medveščak koristi gradski balon pod povlaštenim uvjetima, zadržava večernje termine za sebe, dok ostali klubovi dobivaju nepovoljne termine ujutro usred dana i to sve plaćaju istim paušalom. Sredstva iz gradskog proračuna troše se netransparentno, kupuju se luksuzni automobili za klupske dužnosnike, dok objekt nema ni uporabnu dozvolu ni osnovne sigurnosne uvjete! O svemu su institucije bile upozorene, a osobe koje su to prijavile, poput bivše tajnice saveza, smijenjene su i sankcionirane. Tko će biti odgovoran ako se dogodi tragedija – zapitao se Lovrić.

Komentirao je i ulazak Marije Selak Raspudić u utrku za gradonačelnicu. – Drago mi je da imamo i kandidatkinju za gradonačelnicu u utrci, smatram da nam u politici treba više žena, no problem je u tome što je Marija Selak postala profesionalna kandidatkinja. Zagreb je ogroman i složen mehanizam. Taj sustav, za razliku od drugih, iznimno dobro poznajem. Nažalost, četiri godine svjedočimo kako završavaju politički eksperimenti pogubno za grad i Zagrepčane. A sudeći po svemu što se događa u svijetu, čekaju nas teška vremena i Zagrebu trebaju ljudi s upravljačkim znanjem, iskustvom i vizijom. Nudi li to uistinu Marija Selak Raspudić, koja je do sad bila najprije Saborska zastupnica, onda kandidatkinja za europarlamentarku pa kandidatkinja za predsjednicu, a sad je kandidatkinja za gradonačelnicu? – zapitao se Lovrić.