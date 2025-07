'Nema prekida vatre u Ukrajini, a za Trumpa je to neuspjeh. Sad se pokušava izvući iz rata, i diplomatski i vojno'

S Johnom Boltonom dogodilo mi se nešto što nije nikad ni s kim prije u mojoj 26-godišnjoj novinarskoj karijeri. Nakon što smo obavili intervju, shvatio sam da zbog tehničke pogreške nemam snimku. Bilo je to 30. prosinca prošle godine, kada smo putem Zooma razgovarali u našem prvom intervjuu, koji je ostao neiskorišten i neobjavljen zbog te tehničke pogreške i nepostojanja audiosnimke na temelju koje bih mogao napisati intervju. Ispričavao sam se iz petnih žila.



U tom trenutku, osjećao sam se kao da sam uzaludno tratio vrijeme bivšeg američkog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima (2005. – 2006.) i bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa (2018. – 2019.). Osjećao sam se kao da me ni on ni njegovi suradnici neće više nikad htjeti čuti ni vidjeti. Nakon toga, Bolton je krajem ožujka dao vrlo zanimljiv intervju kolegi Danku Dražijaniću za Hrvatsku radioteleviziju, za emisiju “Agenda: Svijet”. Veleposlanik Bolton konzistentan je kritičar predsjednika Donalda Trumpa i redovito daje intervjue raznim američkim i pojedinim svjetskim medijima, tako da njegovu volju da odvoji vrijeme i za hrvatske novinare svakako treba cijeniti. Drugi pokušaj sa mnom, ovaj put uspješan, imao je ove srijede i to je intervju koji donosimo u nastavku. Kako je pristao nakon moje nespretnosti u prvom pokušaju? Nakon američkih vojnih udara na Iran, koje je Bolton oduvijek zagovarao i što je pozdravio kao dobar Trumpov potez, poslao sam mu e-mail da bih htio ponovno dobiti termin za intervju. Dobio sam termin za ovaj tjedan. Naš američki sugovornik pokazao se ne samo velikodušnim u smislu stavljanja sebe na raspolaganje hrvatskim novinama ne samo relevantnim po onome što govori, nego i sjajno raspoloženim: kad smo se pozdravljali na kraju našeg online sastanka, poručio je da ostanem u kontaktu jer “još su tri i pol godine do kraja” Trumpova mandata. Pogreške se događaju, pa i novinarima, i to je normalno, ali pogreške se i ispravljaju, pa se možda pretvore u zanimljivo poznanstvo za povremene, ali važne razgovore o tekućim pitanjima drugog mandata najnetipičnijeg američkog predsjednika u novijoj povijesti.