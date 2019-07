Milana Kujundžića smjenjuje se otkad je došao u Vladu. Od samog starta ministar zdravstva neželjeno je dijete, a realno nekim maestralnim potezima nije se mogao puno ni odmaknuti od takve percepcije jer je zdravstvo ipak specifičan resor. Da zatvori “višak” bolnica, poveća dopunsko, uvede penalizaciju, taman kupi sve lijekove svijeta...kojagod mjera, budimo realni, politička je odluka, a ne ministarska. Tako da zvao se on Kujundžić ili kakogod drukčije, nijedan ministar zdravstva neće prestati biti uteg Vladi dok se ona sama ne počne ozbiljno baviti tim područjem odnosno ne da autonomiju i back up ministru kojeg je sama postavila. Kujundžić to evidentno nema; svaki potez, odluka ili pak nečinjenje u zdravstvu prezentira se kao krimen kojem je autor.

Tako je i sa ovim zadnjim u nizu – odlukom o kupovini PET/CT uređaja koju su vladajući brže bolje povukli iz procedure. Zašto? Skidanjem s dnevnog reda jedina poruka koju građani (pacijenti/birači) mogu iz toga pročitati jest da Vlada smatra kako je trenutna situacija sa tom skupom pretragom dobra te da ne treba ništa mijenjati? Netko ih treba podsjetiti, a za to je dovoljan i Google, da nema ministra kojem se na nos nije trljalo zašto država plaća milijune za pretragu privatniku umjesto da sama nabavi dovoljno uređaja. Kujundžić je krenuo napraviti upravo to; kupiti četiri uređaja i staviti ih u četiri najveće bolnice u zemlji. Time bi za oko narednih deset godina, nakon kojih je potrebna nova nabava, konačno država osigurala važnu dijagnostiku u zemlji koja je pri vrhu obolijevanja i smrtnosti od raka! Ne bi li to trebao biti jedan razuman cilj?

Značilo bi to i dokidanje dramatičnih apela koji svako malo iskrsnu kada HZZO skreše broj tih pretraga. Sa svakim smanjenjem broja pretraga koje plaća HZZO odnosno država odnosno – svi mi, instant nastaju liste čekanja. A svatko s rakom najmanje što ima jest vremena za čekanje. I prva nabava ovih uređaja započela je još davno kao afera, a svaki naredni ministar zdravstva molio je i Ovog Gore samo da netko ne potegne priču o PET/CT-u. No, rijetki su to izbjegli za svojih mandata (ili polovičnih mandata) jer čekanje na “pretragu koja život znači” i naslovi u kojima od raka teško bolesni ljudi moraju plaćati za nju sedam, osam, devet tisuća kuna nije zaobišla nijednog od njih. I svaki bi potom popustio. Isto to je sada na leđima Kujundžiću, uz veliku razliku da je on sam otvorio priču, a kako će je zatvoriti dobrim će dijelom pokazati tko vlada hrvatskim zdravstvom.