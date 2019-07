Oporba skupila potpise za opoziv ministara Tolušića, Žalac, Kujundžića i Pavića

Zadnjega dana zasjedanja prije ustavne stanke, u ponedjeljak, Klubovi zastupnika SDP-a i Mosta napisali su i prikupili dovoljan broj potpisa za upućivanje u saborsku proceduru svoje prijedloge za opoziv nekoliko ministara.

SDP traži smjenu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac. U planu su imali i zahtjev za opozivom ministra državne imovine Gorana Marića, ali on ih je "preduhitrio" podnošenjem neopozive ostavke. Most svojim zahtjevima želi da Vladu napusti ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić.

SDP-ovac Arsen Bauk se poziva na prošlotjednu izjavu premijera Andreja Plenkovića da „kao predsjednik HDZ-a ne želi da bilo kakve insinuacije medijske, u javnom prostoru, a koje imaju bilo kakvu aluziju na neprimjerene radnje, ne dopuste da se ugrozi rad stranke, Vlade i politika HDZ-a“, pa su vođeni tim kriterijem "detektirali" ministre Tolušića, Žalac i Gorana Marića kao one koji trebaju otići iz Banskih dvora.

U zahtjevu za opozive ministara navode afere koje su otkrili mediji. Razlozi za smjenu ministrice Žalac, među ostalim, leže u njezinoj „aferi mercedes“, poslovnim odnosima s Josipom Stojanovićem Jollyem, prometnoj nesreći koju je prouzročila vozeći bez valjane vozačke dozvole.

Tolušićevu smjenu SDP-ovci traže zbog nekretninskih afera i stambenoga objekta većeg od sto četvornih metara za kojeg je, po izbijanju afere, objašnjavao da je "roštiljarnica", iako je objekt opremljen klima-uređajem, roletama i staklenim stijenama, dok je kuću u Virovitici, u kojoj živi, u imovinskoj kartici prijavio s upola manjom kvadraturom. Usto, SDP-ovci smatraju da je razlog za Tolušićev odlazak iz Vlade i to što je njegovu kuću gradila tvrtka "Građevinarstvo Horvat" koja je, dok je Tolušić bio župan, često poslovala sa Županijom, do obnove škola preko gradnje društvenog doma do doma zdravlja.

Mostovac Nikola Grmoja podsjeća da su i prije godinu dana tražili Kujundžićevu ostavku i tada su nabrojili 50 razloga zbog kojih bi, prema njima, trebao otići, a svima je zajednički nazivnik izostanak reformi u svim segmentima zdravstvenoga resora i nadležnosti ministra Kujundžića.

Pavićev odlazak, pojašnjava Grmoja, zahtijevaju zbog korištenja javnoga novca za protureferendumsku kampanju protiv sindikalne inicijative "67 je previše", a za koju je Pavić tvrdio da nije riječ o kampanji "protiv" nego o upoznavanju javnosti s dobitima koje donosi mirovinska reforma, koja je startala pet mjeseci prije nego što je on krenuo u objašnjavanje prednosti reforme.

I SDP i Most za sada ne najavljuju kada će točno u saborsku proceduru uputiti svoje prijedloge, nego taktiziraju i čekaju Plenkovićevu najavljenu rekonstrukciju Vlade, o kojoj bi se Sabor, prema trenutačno raspoloživim informacijama, mogao očitovati potkraj tjedna na izvanrednoj sjednici.

Ne bude li samo jedan od četvero navedenih ministara obuhvaćeno kadrovskim promjenama u Banskim dvorima, sasvim je sigurno da će tijekom ustavne stanke biti sazvana još jedna izvanredna sjednica Sabora.

Ustav predviđa da se zahtjev za opoziv ministra preda predsjedniku Sabora, čime se smatra automatski uvrštenim u dnevni red, i od tog trenutka počinju teći proceduralni rokovi. Vlada se mora o tom zahtjevu očitovati u roku od osam dana, a Sabor o tome raspraviti i glasovati u razdoblju najmanje sedam, a najviše 30 dana. U tom pogledu Ustav ne prepoznaje dvomjesečnu stanku u radu parlamenta.