'Nema bitne razlike između Milanovića i Grabar-Kitarović'

Već sad se zna, u nedjelju 5. siječnja, na dan drugog izbornog kruga predsjedničkih izbora napetost će u trenucima prebrojavanja glasova birača dosezati vrhunac jer bitka između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović bit će neizvjesna sve do samog kraja. Stoga nije nevažno čuti kakve će poruke svojim biračima poslati ostali takmaci koji su, kao predsjednički kandidati i kandidatkinje, prekjučer sudjelovali u prvom izbornom krugu, ali ta je utrka za njih istog tog dana i završila.

Nema konkretnih rješenja

– Građanima poručujem da 5. siječnja izađu na izbore i da na izbornom listiću nadopišu redni broj 3 i ime Milan Bandić te da zaokruže taj broj 3 – u svom stilu uzvratio nam je predsjednički kandidat Dario Juričan koji i dalje ustrajno i nepokolebljivo nastavlja voditi pravnu bitku da promijeni ime u Milan Bandić. Bit će zanimljivo 5. siječnja doznati koliko će birača poslušati njegovu preporuku jer u prvom krugu njih 4,6% ili nešto malo manje od 88 tisuća svoj je glas dalo upravo Juričanu, njegovim porukama i načinu na koji je vodio predizbornu kampanju.

– Svim srcem zahvaljujem svakom pojedinom od nešto malo više od 55 tisuća svojih glasača. Cijenim ih i poštujem. I uvjerena sam da je svatko ponaosob od tih birača bio svjestan da ja neću biti pobjednik ovih izbora i da vrlo vjerojatno neću ući u drugi izborni krug. No unatoč tome ti birači su pokazali svoj bunt, svoj otpor prema statusu quo u ovom društvu, a nisu podlegli zavodljivosti populističkih kandidata ni kandidata koji su od politike i ozbiljnih problema napravili dobru predstavu. Zaključujem da moji birači traže ozbiljan sadržaj, konkretan program i kvalitetna rješenja za ključne probleme ovog društva. Dakle, ako se uzme u obzir da ja zapravo kampanju, u smislu marketinga, nisam ni imala onda je broj dobivenih glasova i te kako respektabilan. Ti birači od mene očekuju dosljednost, principijelnost i upornost da se za svoje ideje, političku viziju i program izborim. Ne mogu podržati status quo jer je upravo promjena ono za što su moji birači dali svoj glas. To su ljudi koji misle svojom glavom i njima ne treba tutor da im kaže kako će glasati – naglasila je predsjednička kandidatkinja i predsjednica stranke Start Dalija Orešković koja je u prvom krugu osvojila 2,8% glasova birača (ili nešto više od 55 tisuća). Dodala je pritom kako je ona dužna svojim biračima obećati, a tako će se i ponašati, da će nastaviti graditi konstruktivnu, konkretnu i uključivu politiku koja će voditi računa o potrebama i interesima države u cjelini i svih društvenih grupa.

– Vodeće političke stranke nemaju nikakav sadržaj, ne nude rješenja, a moja je ambicija do sljedećih parlamentarnih izbora okupiti sve zdrave snage ovog društva koje će u svakom pojedinom sektoru istaknuti stručne, vjerodostojne ljude koji će na temelju svog znanja i iskustva u praksi osmisliti sasvim konkretna rješenja za one probleme koji građane naše zemlje stvarno muče – kazala nam je jučer Dalija Orešković najavivši time da ona svoju političku borbu za bolje društvo nastavlja.

– Mislav Kolakušić do daljnjeg neće davati izjave za medije niti će davati bilo kakve preporuke svojim biračima. Neka birači sami odluče – prenio nam je Kolakušićev stav voditelj njegove kampanje Dražan Dizdar. Inače, Kolakušić se jučer na Facebooku obratio svojim biračima (a njih je, kako se to prekjučer pokazalo 5,8% ili gotovo 112 tisuća) potvrdivši da neće sudjelovati na idućim parlamentarnim izborima.

– Dragi prijatelji, volonteri, birači, vi koji ste se cijelim srcem dali da bi ova priča postala kotač promjena hrvatskog društva, hvala vam iz sveg srca. Vi ste dali sve od sebe, moj tim i ja smo dali sve od sebe. Ova politička priča se nastavlja, ali kao što sam već rekao – nećemo sudjelovati na sljedećim parlamentarnim izborima kao politička opcija. Onaj tko se ne drži svoje riječi nije dostojan biti političar. Iskreno vjerujem da će za nekoliko godina doći vrijeme u kojem će građani zazivati promjene – napisao je na Facebooku Mislav Kolakušić.

Za Đapića nema žurbe

Kad je riječ o poruci biračima za idući krug predsjedničkih izbora, slično razmišlja i predsjednička kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović koju je u prvom krugu svojim glasom podržalo 1,1% glasača ili njih oko 21.400.

– Nema neke bitne razlike između to dvoje kandidata. Jedan je nominalno lijevo, a zastupa jednake antiradničke politike kao i kandidatkinja koja je desno. Ali razumijem ljude koji će u drugom krugu glasati za manje zlo. To je razumljivo i legitimno, no ne mislim da će to društvu donijeti neku razliku – objasnila nam je svoj stav Katarina Peović.

Predsjednički kandidat i predsjednik stranke Desno Anto Đapić nije se jučer mogao precizno izjasniti jer o tome što preporučiti svojim biračima, koga da podrže u drugom krugu još uvijek nije donio odluku.

– Još nismo donijeli odluku o drugom krugu. Iza Božića ćemo to učiniti. Nema žurbe – kratko je poručio Đapić za kojeg se govorilo da je u predsjedničku kampanju i krenuo kako bi, osobito u Slavoniji, preoteo glasove Miroslavu Škori. Na kraju ih je dobio tek 0,2% ili 3999.

– Neka građani glasaju prema svojoj savjesti – poručio je svojim biračima predsjednički kandidat Dejan Kovač kojeg je na izborima podržao HSLS.

Iako smo jučer pokušali dobiti odgovore i doznati što bi svojim biračima za drugi izborni krug poručio i Ivan Pernar, predsjednik stranke koja nosi njegovo ime, u tome nismo uspjeli jer se nije javljao ni na pozive ni na poruke.