Taktika Grabar-Kitarović: Vratiti HDZ-ove disidente. Prihvatit će TV sučeljavanja

U stožeru Kolinde Grabar-Kitarović predahnuli su jer se aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a provukla u drugi krug, ali dio sugovornika otvoreno kaže da im se miješaju osjećaji zadovoljstva, ali i razočaranja što se morala tijesno boriti s Miroslavom Škorom koji je ušao u kost HDZ-a.

Dvije su ključne točke kampanje, smatra dio sugovornika blizak predsjedničkoj kandidatkinji, koje su Kolindu Grabar-Kitarović pogurale u finale političke borbe – sučeljavanje predsjedničkih kandidata na HRT-u i veliki predizborni skup u Ciboni na kojem se pojavio Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, prvi put službeno u predsjedničinoj kampanji, te gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Taktika za drugi krug predsjedničkih izbora, smatra dio izvora, trebala bi ići u smjeru angažmana i ostalih HDZ-ovih disidenata – Davora Ive Stiera, Mire Kovača, Antona Klimana, Damira Jelića, možda i Tomislava Tolušića. Riječ je, dakle, uglavnom o HDZ-ovoj desnici koju je Andrej Plenković, šef te stranke, prilično marginalizirao, a koja bi možda mogla vratiti dio odmetnutih HDZ-ovih birača koji su svoj glas dali Miroslavu Škori.

Aktiviranje desnice

Kada se zbroje glasovi dvoje desnih kandidata, na desnici se skupilo čak 51,1 posto birača, što je golem bazen potencijalnih glasača desne kandidatkinje. Međutim, Kolinda Grabar-Kitarović ne može računati na to da će se njoj automatizmom preliti Škorini glasovi, štoviše, pitanje je u kojoj će mjeri ti birači uopće izaći na izbore u drugom krugu. HDZ je već u izbornoj noći počeo snubiti Škorine glasače, predsjednica je poručila da je čula i razumjela poruku onih koji su glasali za drugoga desnog kandidata, ali da sad nije vrijeme za podjele.

O njezinoj taktici u drugom krugu, kao i o njoj samoj, najviše će ovisiti hoće li uspjeti vratiti dio razočaranih HDZ-ovaca, jer sve svakako ne može, i hoće li uspjeti zagrabiti dio birača na centru do pobjedonosnih 51 posto. Dio sugovornika u HDZ-u uvjeren je da predsjednica teško može pobijediti Zorana Milanovića, dok dio sugovornika šansu vidi u pasiviziranoj HDZ-ovoj desnici, kojoj je sada trenutak za aktivaciju.

– Predsjednica je inzistirala da na skupu u Ciboni budu Brkić i Penava, a koliko god ona bježala od ideoloških tema, bojim se da će ih morati otvoriti jer bez njih teško da će se postići mobilizacija na desnici – rekao nam je sugovornik iz kruga Kolinde Grabar-Kitarović. Predsjednica će, neslužbeno doznajemo, prihvatiti televizijska sučeljavanja sa Zoranom Milanovićem, a dio sugovornika iz HDZ-a smatra da se mora nametnuti narativ o tome da Milanović predstavlja kontinuitet lijevih predsjednika nakon Mesića i Josipovića koji je Kolinda Grabar-Kitarović prekinula. To bi, smatraju ti sugovornici, moglo izvući dio Škorinih birača na birališta u korist aktualne predsjednice.

Što manje Plenkovića

– Ako, pak, lijeva opcija nametne narativ da je glas za Kolindu glas za Plenkovića, to će Škorine birače odvratiti od nje, odnosno ostat će kod kuće – rekao je naš sugovornik. On smatra da bi se Plenković trebao što manje pojavljivati uz Kolindu Grabar-Kitarović tijekom kampanje za drugi krug jer će to u konačnici za njega biti bolje jer bi moglo pridonijeti njezinoj pobjedi.

– Važno je da se nametne narativ demokratskog nadmetanja s ljevicom – zaključio je taj izvor.

Da je glas za Kolindu Grabar-Kitarović glas za Andreja Plenkovića, a da je Plenković izdao HDZ, poruka je Miroslava Škore kojom se on borio za ulazak u drugi krug. Na kraju je tijesno ispao iz finala.

Predsjednica je prekinula kampanju i nastavit će je nakon Božića, što je taktički dobar potez jer, pogotovo desna kandidatkinja mora voditi računa da se birače u vrijeme blagdana dodatno ne opterećuje politikom.

