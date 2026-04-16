Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA U SLAVONIJI

Nelegalno meso otkriveno na Festivalu kulenove seke, ministar otkrio kako je završilo u Hrvatskoj: 'Nije ušlo samo'

Razni suhomesnati proizvodi
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 23:19

Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je meso u Hrvatsku uneseno autobusom preko graničnog prijelaza, bez odgovarajuće kontrole

Na Festivalu kulenove seke u Velikoj kod Požege otkriveno je da su pojedini izlagači nudili meso iz trećih zemalja, unatoč zabrani zbog rizika od širenja afričke svinjske kuge. Slučaj je izazvao brzu reakciju nadležnih institucija. "Prema izvješću Inspektorata, meso nije ušlo samo. Na poziv organizatora došli su izlagači iz više država, među njima i BiH i Srbija. Ono što je najgore, meso nije prijavljeno na granici, nije pregledano te nema zdravstvenu oznaku ni oznaku porijekla", rekao je David Vlajčić za Dnevnik.hr.

Dodao je kako postoje indicije da je meso u Hrvatsku uneseno autobusom preko graničnog prijelaza. "Bilo bi dobro da organizatori shvate svoju odgovornost. Pozvali smo lokalne vlasti da provjere jesu li manifestacije prijavljene i organizirane u skladu s pravilima", poručio je. 

Zbog utvrđenih nepravilnosti organizatori su kažnjeni, a ministar je upozorio i na ozbiljnost situacije. "Bitno je naglasiti da je kazneno djelo svjesno širenje zaraznih bolesti i toga se svi moramo pridržavati", rekao je za Dnevnik.hr.

Govoreći o sigurnosti opskrbe hranom, istaknuo je da država ima kapacitete za stabilnost sustava. "Poduzet ćemo sve da se maksimalno osigura hrana za stanovništvo. Naša infrastruktura ima dobre kapacitete koje ćemo dodatno jačati", rekao je. 

O stanju u poljoprivredi i proizvodnji poručio je kako je riječ o dugoročnom procesu. "Naše je da jačamo domaću proizvodnju. To je maraton, nije sprint", dodao je. 

Komentirao je i stanje u mliječnom sektoru. "Nakon godina pada proizvodnje, uspjeli smo ga zaustaviti i ponovno pokrenuti rast. Sustav se oporavlja", rekao je ministar.  Na kraju se osvrnuo i na kritike oporbe. "Kada SDP govori o poljoprivredi, to me nasmijava. Sustav se još oporavlja od vremena kad su imali priliku voditi poljoprivredu", zaključio je Vlajčić za Dnevnik.hr.

Ključne riječi
Ministarstvo poljoprivrede David Vlajčić ilegalno meso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

