Nelegalno meso otkriveno na Festivalu kulenove seke, ministar otkrio kako je završilo u Hrvatskoj: 'Nije ušlo samo'

Na Festivalu kulenove seke u Velikoj kod Požege otkriveno je da su pojedini izlagači nudili meso iz trećih zemalja, unatoč zabrani zbog rizika od širenja afričke svinjske kuge. Slučaj je izazvao brzu reakciju nadležnih institucija. "Prema izvješću Inspektorata, meso nije ušlo samo. Na poziv organizatora došli su izlagači iz više država, među njima i BiH i Srbija. Ono što je najgore, meso nije prijavljeno na granici, nije pregledano te nema zdravstvenu oznaku ni oznaku porijekla", rekao je David Vlajčić za Dnevnik.hr.

Dodao je kako postoje indicije da je meso u Hrvatsku uneseno autobusom preko graničnog prijelaza. "Bilo bi dobro da organizatori shvate svoju odgovornost. Pozvali smo lokalne vlasti da provjere jesu li manifestacije prijavljene i organizirane u skladu s pravilima", poručio je.

Zbog utvrđenih nepravilnosti organizatori su kažnjeni, a ministar je upozorio i na ozbiljnost situacije. "Bitno je naglasiti da je kazneno djelo svjesno širenje zaraznih bolesti i toga se svi moramo pridržavati", rekao je za Dnevnik.hr.

Govoreći o sigurnosti opskrbe hranom, istaknuo je da država ima kapacitete za stabilnost sustava. "Poduzet ćemo sve da se maksimalno osigura hrana za stanovništvo. Naša infrastruktura ima dobre kapacitete koje ćemo dodatno jačati", rekao je.

O stanju u poljoprivredi i proizvodnji poručio je kako je riječ o dugoročnom procesu. "Naše je da jačamo domaću proizvodnju. To je maraton, nije sprint", dodao je.

Komentirao je i stanje u mliječnom sektoru. "Nakon godina pada proizvodnje, uspjeli smo ga zaustaviti i ponovno pokrenuti rast. Sustav se oporavlja", rekao je ministar. Na kraju se osvrnuo i na kritike oporbe. "Kada SDP govori o poljoprivredi, to me nasmijava. Sustav se još oporavlja od vremena kad su imali priliku voditi poljoprivredu", zaključio je Vlajčić za Dnevnik.hr.