Mnogi rade istu pogrešku s mesom, a nisu svjesni opasnosti: 'To stvara idealne uvjete za bakterije'

Gotovo da nema kućanstva u kojem se barem jednom nije dogodilo - u žurbi i gužvi svakodnevnih obaveza, meso za večeru ostalo je zaleđeno u dubinama zamrzivača. U takvim trenucima, najbrže i najlogičnije rješenje čini se ostaviti zaleđeni paket na kuhinjskom pultu ili ga potopiti u sudoper s vrućom vodom. Iako se čini kao bezazlen potez koji štedi vrijeme, stručnjaci za sigurnost hrane desetljećima upozoravaju da je upravo to jedna od najopasnijih pogrešaka koju možete napraviti u kuhinji. Takav način odmrzavanja stvara savršeno okruženje za nevidljivog neprijatelja - rapidno razmnožavanje štetnih bakterija koje mogu uzrokovati ozbiljna trovanja hranom.

Problem leži u onome što se naziva "opasnom zonom" temperatura, koja se, prema preporukama američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), proteže između 4 i 60 stupnjeva Celzijusa. Unutar ovog raspona, bakterije poput salmonele, E. coli i stafilokoka, koje su mogle biti prisutne na mesu i prije zamrzavanja, ulaze u fazu eksponencijalnog rasta. Kada ostavite meso na sobnoj temperaturi, njegov vanjski sloj se vrlo brzo zagrijava i ulazi u tu opasnu zonu, dok unutrašnjost može i dalje biti potpuno zaleđena. Već nakon dva sata na sobnoj temperaturi, broj bakterija na površini može se udvostručiti svakih 20 minuta, pretvarajući potencijalno siguran obrok u zdravstveni rizik.

Slično vrijedi i za druge "brze" metode odmrzavanja. Korištenje vruće vode ne samo da potiče još brži rast bakterija na površini, već može i djelomično skuhati vanjski sloj mesa, što rezultira neugodnom, žilavom teksturom nakon konačne pripreme. Odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici, iako ga stručnjaci navode kao moguću opciju u nuždi, također nosi svoje rizike. Kako piše Food Republic, često dovodi do neujednačenog odmrzavanja, gdje se pojedini dijelovi mesa počnu kuhati dok su drugi još zaleđeni. Ako se meso odmrznuto na ovaj način ne skuha odmah, ti zagrijani dijelovi postaju idealno tlo za razmnožavanje mikroorganizama. Zbog toga je ključno pravilo da se hrana odmrznuta u mikrovalnoj pećnici mora termički obraditi bez odlaganja.

Osim sigurnosnih rizika, nepravilno odmrzavanje izravno utječe i na. Znanstvene studije pokazale su da metode i trajanje odmrzavanja značajno utječu na konačnu teksturu, sočnost i okus. Primjerice, sporo odmrzavanje na sobnoj temperaturi uzrokuje veći gubitak mesnih sokova. To se događa jer veliki kristali leda, koji nastaju tijekom sporog zamrzavanja, oštećuju stanične stijenke mišićnih vlakana. Prilikom odmrzavanja, oštećene stanice ne mogu zadržati vodu, što rezultira sušim i manje ukusnim mesom. Studije su također potvrdile da odmrzavanje na sobnoj temperaturi, posebno ako traje predugo, može dovesti do promjene boje mesa i ubrzane oksidacije masti, što doprinosi razvoju neugodnog, užeglog okusa.

Najsigurnije metode koje čuvaju zdravlje i okus

Apsolutno najsigurnija i najpreporučljivija metoda odmrzavanja, koja čuva i zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnice, jest sporo odmrzavanje u hladnjaku. Iako zahtijeva planiranje unaprijed, ova metoda osigurava da se meso cijelo vrijeme nalazi na temperaturi nižoj od 4 °C, daleko izvan opasne zone. Kao opće pravilo, potrebno je otprilike 24 sata za odmrzavanje svakih dva do dva i pol kilograma mesa. Manji komadi, poput kilograma mljevenog mesa ili nekoliko pilećih fileta, obično će biti spremni unutar jednog dana. Pritom je važno zaleđeno meso staviti u posudu ili na tanjur kako bi se spriječilo kapanje sokova po drugim namirnicama u hladnjaku, čime se izbjegava unakrsna kontaminacija. Velika prednost ove metode je i fleksibilnost - meso odmrznuto u hladnjaku sigurno je za pripremu još dan ili dva (za mljeveno meso i piletinu) ili čak tri do pet dana (za crveno meso u komadu), a može se i ponovno zamrznuti bez prethodnog kuhanja, iako uz potencijalni manji gubitak kvalitete.

Kada je svaka minuta bitna

Ako nemate na raspolaganju cijeli dan, postoji i brža, ali jednako sigurna alternativa - odmrzavanje u hladnoj vodi. Ključno je meso staviti u čvrstu, vodonepropusnu vrećicu kako voda ne bi došla u izravan doticaj s namirnicom. U suprotnom, meso može upiti vodu, što rezultira vodenastom teksturom, a također se izlaže bakterijama iz okoline. Vrećicu s mesom potrebno je potpuno potopiti u posudu s hladnom vodom iz slavine, a vodu je nužno mijenjati svakih 30 minuta kako bi se održala niska temperatura. Kilogram mesa na ovaj način može se odmrznuti za otprilike sat vremena, dok će većim komadima trebati dva do tri sata. Važno je zapamtiti da se meso odmrznuto u hladnoj vodi mora skuhati odmah nakon odmrzavanja. Naposljetku, ako ste u potpunoj stisci s vremenom, najsigurnija opcija je preskočiti odmrzavanje. Kuhanje zaleđenog mesa potpuno je sigurno, no potrebno je računati na otprilike 50 posto duže vrijeme termičke obrade u odnosu na odmrznutu namirnicu. Planiranje je, stoga, najbolji saveznik sigurne i ukusne kuhinje.

