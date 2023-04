Neki su prava arhitektonska remek-djela, a neki po zahtjevnosti gradnje prava građevinska čuda

Gradnja Pelješkog mosta, koji je lani otvoren za promet, i te kako je plijenila pozornost javnosti, a sada je tu ulogu preuzelo čudo s Cetine, most iznad Omiša. U suvremenoj Hrvatskoj sagrađen je popriličan broj važnih mostova, a neki su sagrađeni i u doba bivše Jugoslavije. Svaki od njih ima neku svoju priču i važnost, a mi smo odlučili napisati te priče o 15 najvažnijih mostova u Hrvatskoj, od kojih su neki prava arhitektonska remek-djela svjetskih razmjera. A otkrivamo i kojih bi se pet mostova još trebalo graditi.



Prvi je na popisu, naravno, Pelješki most, najvažniji infrastrukturni projekt, uz Dalmatinu, koji je spojio dva dijela Hrvatske. Taj most dugačak je 2404 metra i dio je projekta Cestovna povezanost južne Dalmacije, koja ukupno uključuje 30 kilometara trase pristupnih cesta. A ukupna vrijednost projekta je 425 milijuna eura i radi se o najvećem projektu koji je s 85 posto sufinanciran novcem iz fondova EU. Pelješki most sa svojih 12 stupova i šest pilona remek-djelo je projektanta Marijana Pipenbahera. To je prvi i jedini projekt koji je neka od kineskih tvrtki, u ovom slučaju China Bridge and Road Construction, dobila u Europskoj uniji i koji je sufinanciran iz fondova EU. O Pelješkom mostu ispričane su mnoge priče, gradnja je uglavnom išla glatko, iako je u njegovoj gradnji bilo vrlo zahtjevno zabijanje pilota, za što je bila dovezena najveća plovna dizalica na svijetu Xong Cheng 1, visoka 130 metara. Pelješki most nije najduži na svijetu i nema najveći raspon na svijetu, no ima specifičnosti koje su prvi put izvedene na jednom takvom objektu. Kinezi su, naime, u jednom komadu dovozili i zabijali pilote. Projektant je predvidio da se piloti rade iz dva dijela i da se na gradilištu formiraju u fazi zabijanja. Tako je prvi put u svijetu zabijen najduži pilot u jednom komadu od 130 metara. Manje je poznato i da se u noći spajanja zadnjeg segmenta mosta zbog vrućina koje su vladale tih dana posljednji segment raširio za 2,5 centimetra, zbog čega su ga izvođači morali malo skratiti.