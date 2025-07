Nekad smo podržavali Hrvatsku i BiH, a danas pomažemo potlačenim narodima u našoj regiji

INOVACIJE I TURIZAM

Bili su europski simbol zaduženosti, a onda se dogodio preokret: Evo kako su privukli investitore

Kriza eura, nacionalni dug i korupcija. Do prije nekoliko godina to su bili pojmovi koje se povezivalo s Grčkom. No danas su to porast broja turista i privredni rast. Kako je došlo do tog preokreta?