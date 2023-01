Nehammer i Kurti u Beču o budućnosti Kosova. Austrija spremna pomoći Kosovu na putu u EU

Austrijski kancelar Karl Nehammer je danas u Beču ugostio kosovskog premijera Albina Kurtija. Na konferenciji za medije održanoj nakon sastanka Nehammer je rekao kako će Austrija poduprijeti Kosovo na njegovom putu u Europsku uniju, kao i zahtjev Kosova za članstvo u Europskom vijeću.

“Kosovo je svoje vrijeme iskoristilo i nevjerojatno mnogo postiglo”, istakao je austrijski kancelar. Kao primjere je naveo “borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije, kao i privrženost pravnoj državi”. “Veseli me da će taj put biti 2024. godine nagrađen, oslobađanjem od viza u EU”, napomenuo je Nehammer. Nehammer se je također ponudio kao partner u razgovoru sa Srbijom, za “gradnju mostova” u pronalaženju rješenja u sukobu između Prištine i Beograda. Kurti je zahvalio Austriji na potpori i pomoći Kosovu na njegovom europskom putu. Istakao je kako je Kosovo u prosincu prošle godine, dakle prije mjesec dana, podnijelo zahtjev za članstvo u EU. Kurti je također Austriji zahvalio na dugogodišnjem uspješnom angažmanu austrijskih vojnika u mirovnoj misiji KFOR-a na Kosovu.

Izrazio je želju za povećanjem broja vojnika u KFOR snagama. Kao razlog je naveo napetu sigurnosnu situaciju na Sjeveru Kosova kao i, kako je rekao, prisustvo proruskih snaga u regiji poput proruske paravojne skupine Wagner i pripadnika nacionalističkog ruskog motor-kluba “Noćni vukovi”. Nehammer je rekao kako će Austrija stajati na raspolaganju, također i za razgovore sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Napomenuo je da ako bi to bilo potrebno, Austrija je spremna i za slanje više vojnika u mirovnu misiju na Kosovo. “Austrija se smatra kao ulazni most u Europsku uniju, i to ne samo za Kosovo nego za sve države Zapadnog Balkana”, istakao je Nehammer.

Dodao je kako “Srbija i Kosovo moraju naći put za mirnu i perspektivnu budućnost i odgovarajući samostalno o tome odlučiti. I da im se može pomoći tamo gdje se ne može naći kompromis”. “Austrija je dobar partner, zbog naše prošlosti u kojoj su se dogodile mnoge greške”, ustvrdio je austrijski kancelar, nudeći austrijsku pomoć između sukobljenih strana. Odgovarajući na novinarske upite Kurti je rekao kako u potpunosti prihvaća da francusko-njemački prijedlog bude prijedlog EU-a, ustvrdivši kako bi on mogao biti “dobra osnova za nastavak pregovora između Beograda i Prištine”. Oba govornika istaknuli su značaj daljnjeg unapređenja bilateralne suradnje između Austrije i Kosova, posebice gospodarske.