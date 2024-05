Nedostatak oružja, rovovi i 'promašaj': General Sirski izabran je da promijeni tijek rata, može li on spasiti Ukrajinu?

Posljednji mjeseci nisu bili laki za Ukrajinu. Jako oslabljena nedostatkom potpore Sjedinjenih Američkih Država i prilično istrošena protuofenzivom koja je imala malo učinka, ukrajinska vlada odlučila je promijeniti kormilo svojih oružanih snaga, izabravši Oleksandra Sirskija da naslijedi popularnog generala Valerija Zalužnija. Ali zadatak nije bio lak. Otkako je preuzeo dužnost, izgubio je kontrolu nad nekoliko lokacija te je uključen u pokušaje obuzdavanja najavljene ruske ofenzive.

"Sirski je dobio jako teško nasljedstvo. Osim što je dobio istrošene Oružane snage, s programom mobilizacije koji tek treba biti odobren, naslijedio je vrlo lošu situaciju, rezultat loših donesenih odluka. U ovom kratkom vremenskom razdoblju bilo je vrlo realno da se ovo dogodi", govori za portugalski CNN general bojnik Isidro de Morais Pereira.

Kad je Oleksandr Sirski došao na najviši položaj u ukrajinskim oružanim snagama, u Avdiivki je ostalo malo toga za učiniti. Mali industrijski grad sjeverno od Donjecka, koji se odupro jednoj od najintenzivnijih ruskih ofenziva od pada Bakhmuta 10. listopada 2023., vidio je kako su moskovski vojnici probili njegovu glavnu liniju obrane dva dana ranije.

Rusi su nekažnjeno koristili svoje nove bombe KAB1500, uređaj koji je sposoban kliziti 60 kilometara dok precizno ne pogodi cilj s više od 1500 kilograma eksploziva. Malo je utvrda koje su sposobne odoljeti ovim eksplozijama, a situacija se pogoršavala svakim satom. Stoga je jedna od prvih mjera ukrajinskog general-pukovnika bila premještanje protuzračnog sustava Patriot na prvu crtu bojišnice, čiji je domet 160 kilometara.

VEZANI ČLANCI:

Rezultat se osjetio gotovo odmah. U 13 dana Ukrajina je uništila 13 ruskih borbenih zrakoplova, uključujući nekoliko Suhoja Su-34 i važan izviđački avion Beriev A-50. Ali generalova strategija nosila je rizike i, nedugo nakon toga, Rusija je pogodila dva Patriota. "Kada je imenovan, okolnosti nisu dopuštale nikakvo drugo rješenje: Sirski se morao fokusirati na obranu. Nije imao druge mogućnosti. Morao je biti realan i narediti da se njegovi vojnici uklone, sačuvavši borbeni potencijal", analizira Isidro de Morais Pereira.

Pogoršanje terena navelo je bivšeg zapovjednika ukrajinskog pješaštva da naredi povlačenje iz Avdiivke, iako nije bilo spremnih obrambenih položaja za to. Ali naslijeđe koje je ostavio popularni general Valerij Zalužnji nije ostavilo vojniku obučenom u Rusiji mnogo manevarskog prostora. Jedno za drugim, nekoliko je lokacija palo u ruskom napredovanju. "Situacija se značajno pogoršala", priznao je vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, koji ne sumnja da se približava ruska ofenziva.

Strategija koju je zacrtao Sirski, rođen i školovan u Rusiji, bila je prilično slična onoj koju je usvojila Moskva uoči ukrajinske protuofenzive 2023.: kopati, kopati i kopati. Rovovi, bunkeri, tenkovske prepreke, "zmajevi zubi" i opsežna minska polja postavljena su posvuda po bojištu.

Međutim, stručnjaci priznaju da je Ukrajina zakasnila s izgradnjom ovih struktura i da, ako Rusija napadne, ova obrana riskira da ne bude čvrsta kao ruska. Nadalje, prema stručnjacima, Ukrajina nema sekundarne obrambene linije dovoljno sposobne da se suoče s ruskim napadom. "Ukrajina nema dobre sekundarne obrambene linije", kaže Michael Kofman, stručnjak za obranu pri Carnegie Endowment for International Peace, američkom think tanku.

GALERIJA Zmajevi zubi u Ukrajini postavljeni kako bi spriječili prodor Rusa

Ovaj napor je dio ukrajinskog plana da pokuša obnoviti svoju vojsku za dugotrajni rat. Prema američkom think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), sredstva koja je nedavno odobrio američki Kongres mogla bi Syrskyiju pomoći u postizanju ovog cilja.

Za razliku od svog prethodnika, Sirski ne uživa političku popularnost Valerija Zalužnog. General-pukovnik ima reputaciju "koljača" među nekim časnicima ukrajinske vojske, zbog načina na koji je uz veliku cijenu branio grad Bakhmut početkom 2023. U isto vrijeme, ima onih koji brane njegov pragmatizam i realizam s kojim se suočava s izazovima.

Bio je odgovoran za obranu Kijeva u ranim danima rata, kada se budućnost prijestolnice činila neizvjesnom. Mjesecima kasnije izveo je jedan od najkompetentnijih manevara ukrajinske vojske, koji je doveo do povlačenja ruske vojske iz velikog dijela regije Harkov, u rujnu 2022. godine. "Zalužnji je bio karizmatičan, voljeli su ga stanovništvo i vojska. Sirski je general od karijere. Završio je školu bivšeg Sovjetskog Saveza, tvrd je, ali je čovjek koji daje rezultate. Sirski je netko tko ne dobiva previše simpatija na prvoj crti. Mnogim ukrajinskim časnicima ne sviđa se njegov stil zapovijedanja. Optužuju ga da je dodijelio misiju i nije prikupio potrebna sredstva za postizanje tih ciljeva", objašnjava general bojnik Agostinho Costa.

No, jedno od glavnih obećanja general-pukovnika prilikom stupanja na dužnost bila je pravednija rotacija vojnika. Oleksandr Sirski smatra da nekoliko jedinica provodi previše vremena na prvoj crti, dok druge provode previše vremena bez borbe, što dovodi do demoralizacije vojnika na terenu. Cilj je bio "održati ravnotežu između ispunjavanja borbenih zadaća i obnavljanja postrojbi uz intenziviranje obuke", tvrdi ukrajinski general.

Dva mjeseca kasnije, situacija je i dalje vrlo nesigurna. Novi ukrajinski zakon o mobilizaciji odobren je, ali ne jamči 500.000 vojnika koliko su prvobitno tražile oružane snage. I sam general je priznao da konačna brojka mora biti puno manja. "Sada je problem kadrovski. Ukrajina će regrutirati, ali se vojna jedinica ne može pripremiti za tri mjeseca. Vojnik se može pripremiti za tri mjeseca, jedinica je nešto drugo. Ovaj rat uzima ogroman danak Ukrajini. Rusija vrlo često rotira svoje snage", ističe Agostinho Costa.

Nedostatak vojnika čak je doveo do pogoršanja situacije na bojištu, kod Očeretina, gdje je pogreška u predaji vojne jedinice omogućila Rusiji da prodre gotovo pet kilometara u ukrajinsku obrambenu crtu. Manevar je složen, pogotovo kada se izvodi na prvoj crti bojišnice, ali stručnjaci vjeruju da se događa u trenutku kada je nedostatak vojnika sve intenzivniji.

"Pad Očeretina njegov je glavni neuspjeh, ali ne možemo se prepustiti iskušenju da kažemo da je ovaj čovjek podbacio. Njegov život nije lak, naslijedio je oružane snage u teškoj situaciji. Pokazao je da je pošten i pragmatičan, sposoban učiniti ono što se mora učiniti. No, morat ćemo pričekati, vjerujem da nije odustao od napada. Rusija može krenuti u nova osvajanja, ali po cijenu mnogih života", inzistira general bojnik.

FOTO Oklopna vozila privukla brojne Ruse: Izložena oprema koju je vojska zarobila u Ukrajini