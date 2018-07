Nečipirani psi bježe iz auta na putu za sklonište, a komunalni redari imaju previše posla

Dva dana nakon što je komunalni redar općine Velika odveo napuštenu kujicu iz naselja Potočani, uz objašnjenje da je sam vozi u skonište, volonteri koji su je hranili i pokušavali pronaći smještaj doznali su da kujica u sklonište nikad nije došla.

– Htjeli smo Malenu izvući iz Bučja i saznali smo da je tamo nema. Kad sam nazavala komunalnog redara rekao mi je da im je kujica pobjegla iz auta u selu Podsreće, gdje su se zaustavili. To im uopće nije na putu i ta cesta je jako loša, gotovo neprohodna. Sumnjamo u priču, a ako je i pobjegla, zašto nikoga nije o tome obavijestio – ispričala nam je jedna od volonterki. Nakon početnog šoka brzo su se organizirale i krenule u potragu. Nisu znale kuda uopće krenuti i gdje je tražiti.

Tražile je u šumi

– Krenule smo pješice kroz šumu, cijelo vrijeme smo je dozivale. Vratile smo se na stranu Orljavca gdje je navodno pobjegla, pročešljale smo cijeli kraj. Kad smo već odustale u nadi da će ipak uspjeti sama vratiti u Pasikovcima smo na cesti ugledali malu žutu glavu. Ivana je potrčala prema njoj sva u suzama, svi smo plakali – priča volonterka i dodaje kako je Malena imala sreću da su je pronašli, a ubrzo je i udomljena. No, volonterka kaže da to nije prvi napušteni pas koji je netragom nestao kad se u zbrinjavanje uključila lokalna zajednica, koju na to obvezuje i Zakon o zaštiti životinja.

Foto: Privatni album

Je li komunalni redar sam vozio kujicu u sklonište, zašto to nije odradilo sklonište s kojim imaju ugovor i koje ima automobil prilagođen prijevozu životinja? Kako je moguće da pas pobjegne, a da komunalni redar o tome nikoga ne obavijesti i ne organizira potragu, pitanja su koja smo postavili općini Velika. Zanimalo nas je i na koje je vremensko razdoblje sklopljen ugovor s Veterinarskom stanicom Pakrac, koliko to košta Općinu, koliko je napuštenih životinja Općina zbrinula u skloništu 2017., koliko 2018. te koliko ih je udomljeno? S obzirom da smo upite Općini poslali još 14. lipnja, pitali smo ih i jesu li proveli kontrolu čipiranja pasa i kakvi su rezultati, odnosno koliko je nečipiranih pasa pronađeno? Malena je dokaz da ih i dalje ima.

Upit smo ponavljali

Odgovor komunalnog redara poslao nam je Vlado Boban, općinski načelnik, i to nakon ponovljenog upita. Komunalni redar potvrđuje kako je nakon prijave mještana da je u Potočanima pas nepoznatog vlasnika kontaktirao sklonište, ali njegovi djelatnici nisu mogli intervenirati u istom danu. Pas nije bio agresivan pa ga je svojim autom pokušao prevesti do skloništa.

– Na dijelu gdje je vodotok Orljave uslijed visokog vodostaja uništio prijelaz, prilikom okretanja auta pas je uspio pobjeći. Djelatnik ga je pokušao dozvati i uhvatiti, ali nije uspio – piše u odgovoru koji potpisuje Stjepan Mindum, komunalni redar. Dodaje kako općina ima 23 naselja, a uz komunalnog redara tu su još dva djelatnika u komunalnom pogonu zadužena za sva naselja i za sve potrebe stanovnika.

Doznajemo i da je ugovorom s Veterinarskom stanicom Pakrac Općina Velika u skloništu zakupila dva mjesta. Koliko to košta nisu nam odgovorili, kao ni koliko su do sada pasa na taj način zbrinuli. Kad je riječ o zakonskoj obvezi kontrole čipiranja pasa odgovaraju nam da se sve odvija usporeno "s obzirom na limitirani kapacitet djelatnika i obim posla čipiranja" te kako je u planu da sve bude gotovo do kraja 2018. godine.

Zakonska obveza po kojoj je to trebalo obaviti do 30. lipnja, očito je, ne dira ih previše. Nije onda ni čudno što pse voze svojim automobilima i što im bježe.