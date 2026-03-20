'NEOSVOJIVA TRVĐAVA'

Novi iranski vrhovni vođa: 'Neprijatelj je izgubio nadu...'

People attended the funeral of Intelligence Minister Esmail Khatib at Tehran's Grand Mosque
Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Hassan Haidar Diab
20.03.2026.
u 23:44

U kontekstu dodatne eskalacije, Khamenei je poručio da će se, ako se sukob nastavi, aktivirati novi frontovi na kojima protivnik nema iskustva

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei poručio je da protivnici njegove zemlje pogrešno vjeruju kako bi narod mogao srušiti islamski režim u svega dan ili dva, naglasivši da je aktualni sukob izbio nakon što je, kako tvrdi, „neprijatelj izgubio nadu u narodni ustanak u svoju korist”. U poruci povodom Nowruza, perzijske Nove godine, istaknuo je da se Iran tijekom prošle godine suočio s tri rata te da je „linija fronta unutar zemlje” snažnija nego što protivnici pretpostavljaju, dodajući da je narod svojom prisutnošću na ulicama stvorio „neosvojivu tvrđavu” i zadao ozbiljne udarce neprijatelju.

Khamenei je također ustvrdio kako su pojedine strane sile vjerovale da će „mučeništvom šefa režima narod napustiti ulice” te da mogu podijeliti i dominirati Iranom. Naglasio je i kako Iran s regionalnim susjedima dijeli zajedničku vjeru, interese i stav protiv, kako je rekao, „globalne arogancije”, pozvavši domaće medije da se suzdrže od naglašavanja slabosti. Oštro je odbacio tvrdnje o umiješanosti iranskih oružanih snaga u napade u Turskoj i Omanu, tvrdeći da su oni „orkestrirani od strane cionističkog neprijatelja” s ciljem izazivanja razdora unutar zemlje.

U kontekstu dodatne eskalacije, Khamenei je poručio da će se, ako se sukob nastavi, aktivirati novi frontovi na kojima protivnik nema iskustva. Pozvao je na korištenje svih raspoloživih kapaciteta, uključujući mogućnost zatvaranja Hormuškog tjesnaca i djelovanje na „slabe točke neprijatelja”, pri čemu je mislio na Sjedinjene Države i Izrael. Dodao je da iranske snage već sada blokiraju poteze protivnika i ruše njihove planove o kontroli i podjeli zemlje. U završnoj poruci naglasio je da Iran teži prijateljstvu sa susjedima, ali da je istodobno prisiljen nastaviti ciljati američke baze u regiji, pravdajući to prethodnim napadima na iranski teritorij.

Ključne riječi
SAD Izrael Hormuški tjesnac rat na Bliskom istoku Mojtaba Khamenei

