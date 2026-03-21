Mjere opreza osumnjičenima za nasilje ispred noćnog kluba

Trojici 18-godišnjaka, osumnjičenih za nasilničko ponašanje 8. ožujka ispred noćnog kluba u Zagrebu, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda naložio je mjere opreza, odbivši prijedlog tužiteljstva za određivanjem istražnog zatvora. Općinsko kazneno državno odvjetništvo izvijestilo je u petak da su ispitali četvoricu 18-godišnjaka te su za trojicu predložili istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela dok je četvrti pušten zbog nepostojanja sumnje da je počinio prijavljeno kazneno djelo.

Sudac istrage odbio je prijedlog istražnog zatvora te trojici naložio mjere opreza i to obveze redovitog javljanja nadležnoj policiji. Državno odvjetništvo izvijestilo je da je podnijelo žalbu protiv tog rješenja suca istrage. Tužiteljstvo sumnja da su prvo, treće i četvrto okrivljeni 8. ožujka oko 3,30 sati u blizini ugostiteljskog objekta H2O, gdje se nalazio veći broj prolaznika, zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom, postupali na način da su bez stvarnog razloga i povoda fizički napali i udarali jednog oštećenika.

Kada im je prišao drugi oštećenik i rekao da će zvati policiju kako bi ih zaustavio u daljnjem napadu, fizički su napali i drugog mladića te ga udarali u predjelu glave i tijela. Događaj je snimila nepoznata osoba koja je snimku objavila na društvenoj mreži. Postoji sumnja da su oštećenici u tom događaju zadobili tjelesne povrede lake naravi te da su bili dovedeni u ponižavajući položaj.