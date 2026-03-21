UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
UDALJILA I MINISTRE ODANE MADURU

Privremena čelnica Venezuele provela čistku u vojsci: Smijenila sve glavne zapovjednike

Venezuela's acting President Delcy Rodriguez meets with new Defence Minister General Gustavo Gonzalez Lopez
Foto: MIRAFLORES PALACE/REUTERS
Doris Kujek/Hina
21.03.2026.
u 00:06

Rodriguez je u srijedu obavila rekonstrukciju svoje privremene vlade, koja je uključivala smjenu Madurovog saveznika Vladimira Padrina Lopeza s mjesta ministra obrane

Privremena čelnica Venezuele Delcy Rodriguez smijenila je visoke vojne zapovjednike svoje zemlje dan nakon što je imenovala novog ministra obrane. Rodríguez je rekla u četvrtak da će nova imenovanja jamčiti venezuelski "suverenitet, mir, stabilnost i teritorijalni integritet". Promjena u obrambenom timu Caracasa uslijedila je nakon Trumpove operacije u Venezueli i uhićenja predsjednika Nicolasa Madura početkom siječnja.

Od tada se Rodriguez distancirala od vladavine svog prethodnika i blisko surađivala s Washingtonom, a dvije zemlje obnovile su diplomatske odnose početkom ožujka. Vojna imenovanja uključuju nove zapovjednike mornarice, zračnih snaga i kopnene vojske. Rodriguez je u srijedu obavila rekonstrukciju svoje privremene vlade, koja je uključivala smjenu Madurovog saveznika Vladimira Padrina Lopeza s mjesta ministra obrane.

Venezuela Delcy Rodriguez Nicolas Maduro

Komentara 1

KA
karijes
00:30 21.03.2026.

Zahvaljujći Trumpu ima nade za Venezuelu

