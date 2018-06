Mjesecima je Floki živio na ulici, dok se za njega nije pobrinuo Grad Pleternica

Nema podataka o zbrinutima u skloništu, ali ni o udomljenima

Floki je preživio zahvaljujući Pleterničanima koji su ga mjesecima hranili i brinuli se o njemu. Crni pas, kako kažu u Gradu, obitavao je preko puta gradske uprave. Viđali su ga i oni zaduženi za brigu o napuštenim životinjama, ali nisu marili. Sve dok se poziv za pomoć u udomljavanju nije pojavio na društvenoj mreži. Brzinski su reagirali, a kako je bila subota psa su, kažu, smjestili u dvorište Pleterničkog komunalca. Odvezli su ga dvije ulice dalje od mjesta na kojem je obitavao, da ga nahrane i napoje. A onda je pas čudom nestao iz dvorišta. No, još je čudnije da se baš tog dana odlučio na malo dulju šetnju. Kad se najeo i napio protegnuo je šape do šest kilometara udaljenog naselja. Umjesto da se vrati na mjesto na kojem je najčešće boravio, na kojem su bili ljudi koji su ga čuvali. Nešto mu je, izgleda, te subote 'puhnulo u glavu'. Ma nije važno što se dogodilo i kako je završio u Trapanima, ne zanima to nadležne. Najvažnije je da to ipak nije izvan Grada, jer kako nam u odgovoru kažu – mjesto u kojem je zatečen nalazi se na području Grada. Zašto nije odvezen u sklonište, kad već u njemu ima jedno mjesto za koje Grad plaća i rezervaciju? Krije li se odgovor u činjenici da dolazak psa u sklonište donosi i dodatni trošak, onaj koji je otprilike 2000 kuna po psu? Na naše pitanje koliko je Grad Pleternica zbrinuo pasa u skloništu Pakrac odgovor nismo dobili, ali zato nam kažu da ne znaju jesu li udomljeni, odnosno da o tome nemaju informacija. Iako u ugovoru koji su potpisali stoji da je Sklonište obvezno voditi evidenciju o udomljavanju, kao i o privremenom udomljavanju. Znači li to da Grad ne zanimaju ove informacije, ili ih možda i nema jer niti jedan pas nije zbrinut u skloništu? I kako to da o psu koji nije udomljen imaju podatke i o udomitelju, a nisu ga udomljavali ni oni ni sklonište već, kako kažu, udruga građana. Što god to značilo.