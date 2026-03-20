Dvojica optužena zbog ubojstva Lovre Vukušića

Zbog kaznenog djela teškog ubojstva i ubojstva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv 45-godišnjaka i 49-godišnjaka koje se tereti za ubojstvo Lovre Vukušića (45), objavilo je državno odvjetništvo ne navodeći imena. Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su 15. travnja 2025. oko 23,30 sati na području Splitsko-dalmatinske županije oštrim predmetom zadali žrtvi ozljedu u području vrata, od koje je preminula.
Uz to ih se tereti da su nakon toga tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili kako bi prikrili tragove. Tijelo ubijenog muškarca prethodno su držali u stanu skoro dva dana. Obojica optuženih nalaze se u istražnom zatvoru zbog drugog kaznenog djela po rješenju suca istrage Županijskog suda u Splitu na temelju prijedloga državnog odvjetništva iz drugog kaznenog predmeta koji se vodi protiv njih.
Šest dana nakon ubojstva pronađeno je tijelo ubijenog Lovre Vukušića. Policija je u tom slučaju kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je Vukušić ubijen u jednom stanu na području Splita nakon čega su njegovo tijelo odnijeli, zapalili ga i napustili mjesto događaja. Optuženi muškarci već su od ranije poznati policiji po brojnim kaznenim djelima.