Neće u Vladu, ali želi utjecaj: 'Bit će još zastupnika u našem Klubu'

Politička slika trenutačnog saziva Sabora nema baš nikakve veze s voljom birača koji su u rujnu 2016. godine svojim glasovima, pokazalo se sada, instalirali razne prebjege i preletanoviće u hrvatski parlament. Tektonski politički poremećaji dogodili su se na više razina, ali najznačajnija i najneočekivanija su ipak dva koja se odnose na liberale (HNS) i ljevicu (SDP).

Čekaju 13. zastupnika u klubu

HNS se raskolio kako bi spasio Vladu Andreja Plenkovića i ušao u dotad nezamislivu koaliciju s HDZ-om na državnoj razini čime je napravio potpuni zaokret jer su narodnjaci na izbore bili izašli sa SDP-om. SDP se pak zbog unutarnjih sukoba konstantno osipa pa je socijaldemokratski klub ostao bez osam zastupnika, od čega je čak petero zastupnika ljevice pretrčalo u vladajuću HDZ-ovu većinu (što u Bandićev, što u Klub HNS-a). Ukupno 12 zastupnika, od 24 koja su na neki od načina mijenjala stranački dres, prešlo je u zadnje dvije godine u HDZ-ovu većinu, a politička trgovina postala je apsolutni trend osmog saziva Sabora. Poseban je fenomen Klub Milana Bandića koji je praktički od nijednog Bandićeva zastupnika narastao na ukupno 12 sabornika. Iza božićnih blagdana, potvrdili su nam u Bandićevoj stranci, očekuje se i 13. zastupnik.

– Bit će još zastupnika u našem Klubu, ali neka prođu blagdani – rekao nam je izvor iz BM365, stranke rada i solidarnosti. Ključno pitanje koje se nametnulo porastom Bandićeva kluba jest to hoće li Milan Bandić tražiti ulazak u Vladu, je li mu namjera iz saveza s HDZ-om istisnuti upola manji Klub HNS-a i hoće li barem zatražiti mjesto potpredsjednika u Saboru? Više izvora iz BM365, stranke rada i solidarnosti uvjerava nas da Milanu Bandiću nije cilj dobiti mjesta u Vladi, čak ni tražiti pozicije u Saboru, ali je svakako zainteresiran kreirati Vladine politike, točnije “popravljati” Vladine odluke i projekte primjenjujući na Hrvatsku modele koje provodi u Zagrebu. Ogledan primjer za to je priča s besplatnim udžbenicima jer je Bandić Vladi uvjetovao da na teret državnog proračuna preuzme financiranje školskih knjiga za sve hrvatske osnovnoškolce, a i srednjoškolce od iduće školske godine.

– Želimo zagrebačke projekte preslikati na Hrvatsku – rekao nam je bliski Bandićev suradnik. Na pitanje je li to sve uvertira kako bi zagrebački gradonačelnik postao gradonačelnik Hrvatske, odnosno kandidat za predsjednika na idućim predsjedničkim izborima, njegovi suradnici tek odgovaraju; ako on tako odluči, stranka će stati iza njega. Kažimir Varda, potpredsjednik Bandićeve stranke te prvi saborski prebjeg, ali i prvi prebjeg u Bandićev klub, za Večernji je list rekao kako stranka BM365 dosad premijera Plenkovića nije tražila ulazak u Vladu te da je čvrsto uvjeren kako to neće tražiti ni ubuduće.

– Mi s HDZ-om nemamo potpisan ni koalicijski sporazum, a HNS ga ima. Zasad nećemo tražiti ni potpisivanje tog ugovora. Štoviše, o tome zasad u stranci nismo ni razgovarali – rekao nam je Varda koji tvrdi da uime kluba neće tražiti ni mjesto potpredsjednika Sabora. Kada bi se bandićevci ipak odlučili zatražiti tu poziciju, ona bi bila iz kvote vladajućih, što znači da bi se HDZ morao odreći jednog potpredsjedničkog mjesta ili bi ga pak oduzeli manjincu Furiju Radinu. Varda je pokušao objasniti i kako to Klub BM365, Reformisti i nezavisni zastupnici raste kao dizano tijesto.

– Ljudi nam dolaze sami od sebe jer kod nas nema stranačke stege ni demokratskog centralizma! Nezavisni zastupnici koji su pristupili našem klubu mogu glasati po svojoj savjesti, premda se prije glasanja na razini kluba dogovaramo – poručio je Varda te konstatirao da su oni ideološki neutralan i najdemokratičniji klub u Saboru. Možemo samo dodati da politička trgovina ili ne daj Bože korupcija s tim pretrčavanjima valjda nemaju ništa.

Ništa od rekonstrukcije

Izvori iz HDZ-a pak kažu kako im se tvrdnje iz stranke BM365 o tome da Bandić u Vladi neće tražiti mjesta za svoju stranku ne zvuče nelogično. Uostalom, i premijer Plenković i Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a, javno tvrde da neće biti nikakve rekonstrukcije Vlade.

– Super mi je to, hoćete li vi biti premijeri pa vi govoriti kad će biti rekonstrukcija Vlade? – odbrusio je premijer novinarima koji su ga jučer pitali o eventualnim promjenama u Vladi.

– Nema nikakvog govora o rekonstrukciji Vlade i mijenjanju koalicijskih partnera. Zadovoljni smo kako smo kao koalicija funkcionirali u 2018. i siguran sam da će naša suradnja biti jednako takva, ako ne i bolja, u 2019 – rekao je pak Jandroković. Neslužbeni izvori iz HDZ-a rezimiraju pak kako je Bandić trgovinom s troje zastupnika u Gradskoj skupštini, koji su mu bili potrebni da prođe proračun, uspješno zaključio priču u Zagrebu. Zatim, povećanjem svog kluba ojačao je utjecaj na Vladu, a eventualnom kandidaturom na predsjedničkim izborima želi osigurati da ti izbori ne prođu bez njegova utjecaja....

