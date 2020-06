'Ne želim na listi likove poput bračnog para Raspudić, oni samo filozofiraju, nitko živ ih ne razumije'

Intervju sa Željkom Kerumom dogovorili smo prije nego li je uopće objavio da ide na parlamentarne izbore. Međutim, zbog njegovih privatnih i poslovnih obveza nismo se uspjeli sastati tjednima. Tek u četvrtak poslijepodne uspio je uhvatiti nekoliko sati za razgovor. U morskoj rezidenciju Željka Keruma u Rogoznici nadomak Šibenika stigli smo po jakoj južini, a zatekli smo ga u konobi s nekoliko građevinskih radnika, 5-6 načetih pršuta, upaljenog roštilja i ne baš malo vina.

Kerum se tada baš bio vratio iz Zagreba budući da je dan ranije gostovao u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, no umor ga nije spriječio da se raspriča o svom političkom angažmanu.

Koji su bili glavni motivi za vaš pokušaj povratka u visoku politiku?

Ma ne bih rekao da je to povratak. To je kontinuitet. Ja sam u politici posljednjih 12 godina. Možda vam se to ne čini na prvu jer se uvijek o Kerumu priča kao nečem novom. Ali HGS ima kontinuitet. Narod me voli i glasa za mene. Prva smo stranka u Splitu i druga u Županiji, a svojevremeno smo bili i parlamentarna stranka.

Dobro, ali zašto ste sad konkretno idete na parlamentarne izbore?

Gledao sam sa strane što se sve događa i koji sve likovi na populistički način žele ući u Sabor, dobiti neke pozicije, a samim time i financijsku korist. Onda sam jednostavno sebi rekao da narodu i biračima treba objasniti da je dosta više likova i pojava poput popa Grubišića, Pernara, Živog Zida, Mosta, Kolakušića, Škore... Evo, primjerice, Domovinski pokret Miroslava Škore. Što je to? Tko su oni? Kakav je to naziv stranke? Nemaju veze s vezom. Oni će postati nečiji žetončići, ući će u trgovačku koaliciju iako sada govore da neće. Škoro samo žele ostvariti imovinsku korist.

Tko želi ostvariti imovinsku korist? Na koji točno način?

Pa evo, čisti primjer je sudac Kolakušić koji je za sebe pričao da će biti premijer i ministar i predsjednik. Praktički je trebao biti novi Tito. Ali kad je ušao u EU parlament ostvario je taj financijski dio koji ga zanima od početka. Njega više nema. Nije vam to slučajno. Sve su to kokošari. Ja sam u politiku ušao iz svijeta poduzetništva. Pa pogledajte tog Škoru, on je vječni namještenik. Sve što zna je napraviti vino, a i ono je moglo biti bolje. Kupio sam u njega stotine kartona vina, a nijedan paket nije dao gratis. Ma kakav je to čovjek?

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Čini se da ste dosta ogorčeni na takozvane stranke trećeg puta te da samo i isključivo priznajete HDZ, SDP i svoju vlastitu stranku...

Stranke trećeg puta su izmišljotina. Svi su se raspali osim Željka Keruma i HGS-a. Jedino mi imamo kontinuitet u Splitu i Dalmaciji. Sad ćemo opet ući i na vrata visoke politike. Treći put u Hrvatskoj čine ljudi koji su radili za neku plaćicu kao nekakvi profesori, konobari, birokrati i onda uđu u politiku, ostvare primanja od 30.000 kn mjesečno pa se odmah prodaju i zaborave na sve svoje ideale i birače.

Pa vi isto pripadate trećem putu...

Da, ali ja sam igrao političku ligu prvaka, a oni nisu. Mene je narod birao i još uvijek me bira, a ja mu vraćam donacijama. Ja sam u politici oduvijek bio volonter, svih plaća sam se odrekao i dao siromašnim i bolesnim penzionerima. Želim samo narodu objasniti da su treći putevi najobičniji žetoni. Ja barem kažem iskreno da ću sastaviti vlast s HDZ-om ili SDP-om i kroz koaliciju štitite interese Splita i Dalmacije. Tu staje svaka priča.

Što vi zapravo želite u nacionalnoj politici?

Cilj mi je da budemo u Splitu ono što je IDS u Istri. I to je sve.

Pa čak i pod cijenu da stvorite klijentelističku političku mrežu i da se za vama vuku repovi, a glasove dobivate od interesnih grupacija?

Ne. Ne zanimaju me nikakve mreže ni grupacije. Ja iza sebe imam samo narod, a to nitko u Hrvatskoj nema. Tu sam najjači.

U kojim izbornim jedinicama onda konačno izlazite na izbore?

Sigurno izlazimo u IX. i X. Izbornim jedinicama. Za Zagreb i Slavoniju se još mislimo premda imamo veliku podršku ljudi iz tih krajeva. Stalno mi stižu poruke podrške...

Dakle, u najgorem slučaju ćete morati izabrati 28 ljudi koji će biti u dvije liste na jugu Hrvatske. Imate li već sad neka imena?

Imam više manje sva imena, ali o tome još ne bih pričao. Meni nije poanta na listu dovesti ljude poput bračnog para Raspudić. Ja želim ljude koji dobro kotiraju u svojim lokalnim sredinama, za kojima se ne vuku repovi i koji u svakom trenutku mogu donijeti najmanje par stotina glasova. No, moguće da će biti i nekih zvučnijih imena na listi. Pričekajmo... Vrata su svima otvorena, samo nitko ne smije biti špekulant i kalkulant. Takve ne podnosim.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Ako 5. sprnja oko 19 sati doznate da ste postali saborski zastupnik i baš bude jedna ruka trebala HDZ-u za sastaviti većinu što ćete napraviti i koji će biti vaš uvjet Vladi.

Da, pomogao bih pri sastavljanju vlasti s HDZ-om. To sam već rekao. Ako pristupim koaliciji prvo ću tražiti da se Ministarstvo turizma premjesti u Split ali i da se riješi prometni kolaps na ulazima u Split. To su dvije stvari koja će vlada, koja god bila, morati napraviti ako želi moju podršku.

Što bi Splitu konkretno donijelo ako dobije ministarstvo u kojem rade birokrati i najčešće stranački kadrovi? Kako to može unaprijediti gospodarstvo?

Bože moj pa što vi pričate. Nemate računicu. Pa kad dovedem ministarstvo turizma u Split u njemu će raditi najmanje tisuću ljudi. To je direktna egzistencija i za njihove obitelji. To vam je otprilike 4-5 tisuća ljudi koji će imati koristi od toga.

Pa upravo se tako stvara klijentelizam i interesno biračko tijelo...

Nije istina. Ljudima treba datI posla. Ja cijeli život dajem i pomažem.

Ok, a što s prometnom infrastrukturom u Splitu? Kako to vlada može riješiti?

Hitno trebamo riješiti pristupne ceste za Split iz smjera Omiša i Solina. Ljeti se stvaraju gužve, nemoguće je ovako živjeti. Trebamo se ugledati na Europu, izgraditi nadvožnjake i tunele. To će biti jedna od mojih polazišnih točaka bez koje na stolu neću razgovarati.

Stalno se pozivate na državni intervencionizam i ulaganje. Da bi država nešto dala treba joj novac. Odakle ga namaknuti ako istovremeno niste za podizanje poreza, a niti za rezanje javne uprave?

Ljude samo treba pustiti da rade i omogućiti im dostojne i normalne uvjete za život. Trebamo ulaganja u poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo. Apsolutno ništa nije važnije od hrane. Tek smo u vrijeme pandemije vidjeli koliko su države ovisne jedna o drugoj i kako je lako ostati gladan. Ako nemaš svoje brajo moj - nema te na mapi.

Kako ćemo preživjeti krizu uzrokovanu koronavirusom?

Javni radovi su najbolji izlazak iz krize. Država tako potiče ulaganja, podiže se broj radnih mjesta, jačaju infrastrukturni projekti.

A što ćemo s turizmom?

Da sam ja ministar turizma u roku od pet minuta bih spasio sezonu. Nazvao bih premijere Mađarske, Slovačke i Srbije i dogovorio popuste za ljetovanja, nekakve akcije... Oni nam sada trebaju. Pustite ratove i politiku. Srbi vole doći na Jadran i trebaju se osjećati sigurno. Njihov novac nam sada može pomoći.

VIDEO: Željko Kerum komentira pozdrav 'za dom spremni' i priča o podjeli Hrvatske na regije

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A gdje su u toj priči ostali susjedi, primjerice, Bosanci i Slovenci?

Bosanci nemaju para, a Slovenci su škrti. Dobro da me niste još pitali gdje su Talijani. Pa što će nam sad oni kad su ionako zaraženi.

Ali čini se da je ove godine turizam ipak kihnuo. Kakve su vaše prognoze za jesen?

Ova sezona će biti slaba, ali ako se dogodine ne vratimo na staro prijeti nam kolaps i pucanje na svim razinama. Zato treba uzeti motiku u ruke i početi obrađivati zemlju. Hrvatska je okovana korovom, zemljišta su zapuštena i nitko ništa ne radi. Prođite malo Nizozemskom, Francuskom, Italijom... Svaki milimetar je obrađen. Polja u Sinju i Imotskom mogu hraniti Dalmaciju, a neću ni spominjati važnost mora, stoke i ribe. Trebamo zaboraviti trenutno na IT, informatiku i robote. Hrana je najvažniji resurs, a najbogatije zemlje su one koje ne ovise o njezinom uvozu.

Treba li u Hrvatskoj ukinuti županije i umjesto njih organizirati pet povijesnih regija?

To je populistička priča. Od toga nema kruha i to nema veze s ničim. Svi pričaju da su županije trošak. To je istina, ali je li se itko upitao što je s ljudima koji tamo rade? Najgore je ljudima dati otkaz, ja sam uvijek za to da se ljude zaposli i da im se da posao pa premda to netko nazvao uhljebljivanjem. Bolje je da se radi nego da se ne radi.

Dakle u ovom trenutku niste za regionalizaciju Hrvatske?

To je jako teško i kompleksno pitanje na kojeg treba potrošiti jako puno vremena. Nije to tek tako...

Jeste li vi na ovim izborima instrument HDZ-a kojem je cilj Miroslavi Škoru dokinuti nekoliko tisuća glasova i olakšati poziciju HDZ-u u X. Izbornoj jedinici, a gdje će se u konačnici i voditi najteže bitke?

Takvu tezu plasiraju analitičari koje televizije dobro plaćaju za širenje agende. To su ljudi koji nikad sto kuna nisu zaradili na tržištu nego cijeli život špekuliraju bez ikakvih posljedica. Svi su danas ekonomski ili politički analitičari, a nitko od njih nema niti sekunde staža u privatnom sektoru, a kamoli u politici. Samo siju paniku i uznemiruju narod. Trebalo bi ih kazneno goniti zbog toga. Nemaju ni diplome ni znanja. Rade za čudne lobije koji im osiguravaju medijski prostor.

Kome ćete više ući u teren? HDZ-u ili Miroslavu Škori?

Krivo postavljate pitanje. Pa ne ulazim ja Škori u teren nego ulazi on meni. Pa čovječe što je svima s tim Škorom? Tko je on? Čime se on bavi? Koje izbore je dobio? Gdje mu je narod? Gdje mu je legitimitet? Ja imam najveći broj vijećnika u Splitu, drugi najveći broj vijećnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji i bio sam gradonačelnik Splita. Bio sam u Saboru. Po kojoj logici ja njemu ulazim u teren. Ja sam se dokazao pred Bogom i pred ljudima. Imam stranku u kontinuitetu 12 godina. Gdje je on bio za to vrijeme? Ja sam Hajduk, a Škoro je Čukarički. On ništa nije postigao.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Što mislite kako će Škoro proći na izborima?

Možda će ući samo on, ali i to je upitno. Pustite vi medije i analize. Mediji ga dižu jer im treba senzacija za klikove i prodaju novina.

Kakav rezultat sebi prognozirate?

Meni je bitno da prijeđem izborni prag.

A što je s HDZ-om, je li njima ulazite u teren?

Da HDZ nije bio opterećen nekim unutarnjim previranjima, Škoro ne bi imao šanse prijeći prag. HDZ kao stranku, kao pojavu, poštujem, to je stožerna hrvatska stranka.

Neki kažu da iza Škore stoje interesne grupacije koje se povezuju s ruskim kapitalom...

Ma ne zanima me to, ali nije nemoguće. Ponta je da će novu vlast prevariti Škoro kao nekad Most, a prije njih razne treće opcije. Škoro je najobičniji špekulant i zabavljač.

Dobro, koga onda vidite kao neku uspješnu platformu trećeg puta. Je li postoji netko koga volite?

Ne postoji nitko dobar.

Kako gledate na Most?

Skupina špekulanata, Oni su obmana. Mogu dovesti još sto raspudića, ali neće prijeći prag. Onaj tko se želi baviti filozofijom neka ide na fakultet, a ne u politiku. Raspudiće nitko ne razumije o čemu pričaju. Kome se oni uopće obraćaju? Bilo je poštenih ljudi u Mostu ali su izašli iz te stranke.

Znači vi ćete, ako uđete u Sabor, koalirati samo i isključivo s relativnim pobjednikom - bio to HDZ ili SDP? Hoćete li imati svjetonazorskih prepreka u tom smislu?

HDZ i SDP su vrijedni poštovanja u politici i nitko drugi. Meni je svjetonazor važan i držim do njega, ali danas u središnjoj politici više ne postoje nikakvi ekstremisti. Ni lijevi ni desni, tako da sa svima mogu surađivati.

Pozdrav ZDS se opet aktualizirao. Prvo smo svjedočili onom incidentu u Okučanima s Milanovićem u glavnoj ulozi, a evo baš prije par dana ga je Visoki prekršajni legalizirao u Thompsonovoj pjesmi Čavoglave.

Ja nisam za revanšizam, šovinizam i nacionalizam. Ali neke stvari ne smijemo zaboraviti. U obje jugoslavenske države je Hrvatska patila i bila ugnjetavana. To su činjenice, kao što je činjenica da je ZDS stari hrvatski pozdrav s kojim smo izvojevali pobjede u Domovinskom ratu. To je za mene legalan pozdrav. U Splitu i Dalmaciji je 40-ih godina bio jak jugoslavenski i četnički pokret. Toga trebamo biti svjesni. Ako zaboravimo na njihove zločine mogli bi se pojaviti neki novi rušitelji Hrvatske. Ja samo svoje volim, a tuđe poštivam. Moramo braniti svoj identitet kao što sam ga ja obranio u Splitu.

Kako ste ga obranili u Splitu?

Ja sam digao križ na Marjanu, digao sam Tuđmanu spomenik i izgradio sam Zapadnu obalu. Takve uspjehe nitko ne može ponoviti. Ako bi jedan dan nestao križ s Marjana i Tuđman s Rive - nestalo bi ove države. Možemo staviti ključ u bravu.

Imate li nekog političkog uzora iz Europe i Svijeta? Merkel, Orban, Macron, Trump...?

Ja nemam idola. Imam visoko mišljenje o sebi i mislim da sam bolji i sposobniji od njih svih. Ja pratim europsku politiku, ali me ne zanimaju ti likovi. Moj uzor su ljudi koji su prošli i pobijedili patnju, siromaštvo, bolest, političko pritvaranje, žrtvu za Domovinu...

Koju ocjenu biste od 1 do 5 dali Plenkovićevoj Vladi?

Plenkoviću bih dao 5. On je zanimljiva i lukava persona, zna što radi i jako je sposoban, a što je najvažnije ništa mu kompromitirajuće nije izvučeno u četiri godine. Ali postoje neki ljudi u toj vladi koje ne mogu vidjeti na oči.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL Koji su to?

Ma to su ovi koji na televiziji pričaju nekim kompliciranim i filozofskim izrazima. Sramota je da se tako ponašaju. Nitko ih ne razumije. To su snobovi koji glumataju i služe sami sebi te svojim prijateljima. Narodu sigurno ne služe.

Je li Plenković odveo HDZ u lijevo?

Nije. Vrijeme je naprosto takvo da mainstream politika ne trpi ekstremizam. Žalosno je pričati o ljevičarima i desničarima u trenucima nakon pandemije, u vrijeme ekonomskih kriza, migracija i svega ostalog. Na jesen neće biti lako preživjeti. Koga bi normalnog onda zanimala ideologija?

Što kažete na aferu s vjetroelektranama?

Katastrofa.

Jeste poznavali Josipu Rimac i jeste li s njom na bilo koji način ikad surađivali?

Poznavao sam je, javio bih se kad bismo se sreli i to je to.

Jeste li napisali predizborni program?

Ne treba mi to. Moj program je narod. Ja imam genetsku crtu da sam humanitarac. Volim ljude, volim pomagati, volim se družiti i volim uživati u životu. Takav sam bio i takav ću ostati. Zbog toga ću biti iznenađenje ovih izbora.