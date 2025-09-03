Naši Portali
03.09.2025. u 11:34

Svi mi imamo pravo na svoje mišljenje, na kritiku društva i na umjetnički izričaj i ne bismo ga se smjeli bojati iznositi

Nezadovoljstvo i ogorčenost privilegijama nekadašnjih pripadnika SUBNOR-a i drugih kategorija zaslužnih građana onodobnog sistema uopće nisu bili zdrava kritika, želja za društvenom pravdom ni korak ka razvoju suvremenog demokratskog društva. Razvoj događaja proteklih dana navodi na zaključak kako u dijelu braniteljske populacije sve više do izražaja dolazi uvjerenje o nasljednom pravu na povlašteni status i privilegije, koje su neki drugi ratnici imali prije njih.

Šibenik Benkovac braniteljske udruge

MA
Marko13
11:54 03.09.2025.

Ova brka pojmove.

EJ
ejStef
12:23 03.09.2025.

Ah, koje licemjerje. A što je kada se zabranjuju koncerti Thompsona, što je kada se otkazuje ugovor onim reperima, što je kada se napada molitelje itd. Onda to ne vrijedi? Progresivci i ljevica jako vole, zapravo, obožavaju totalitarizam, no samo kada je po njihovoj mjeri. Kao i svaki drugi aktivisti, počne dreka čim se traži neka argumentacija ili dovode se u pitanje stavovi. Njima je argumentirana diskusija noćna mora, a znanost mora biti prilagođena...

OS
12:07 03.09.2025.
12:07 03.09.2025.

pa sad koliko vidim večernjakova kurva novinarka ne govori o nasilju koje provode gregurić i šeks kad već 10 godina koriste sou da im skuplja žetončiće i ubija ljude koji traže previše.je li ijedn novinar problematizira činjenicu da AP nema demokratski legitimitet i da zadnjih 10 godina sve vlade ovise o potkupljenim zastupnicima.je li saucha direktono iz remetinca doveden u sabor da spasi ap ovu nerednu guzicu..beroš udružen s petračem i pozderom ubio čorušića,čitav aparat se uprego da dokaže kako je u pitanju ,,pad preko ograde požarnih stepenica,, sva ta kriminalna ekipa za par tjedana izišla na slobodu,tajne službe mjesecima nisu mogle locirat mafijozu petrača a dorh nije mogao raspisat tjeralicu,čovjek došao i samo prenoćio u zatvoru a vlada izmjenila zakon da berošu omogući povratak u bolnicu koju je pelješio.obavještajac matas bio svjedok u aferi vjetroelektrane,to je jedina afera u kojoj je spomenut AP,matas ujutro dao iskaz u zagrebu a popodne nađen prosvirane glave u blizini tih vjetroelektrana o kojima je trebao svjedočit.optuženica iz te afere josipa rimac se ekspresno razvela i za novog supruga našla agenta soe.

MILJENKO JERGOVIĆ

Melita Vrsaljko ili za koju smo Hrvatsku, onu Ivane Orleanske ili ovu Cece Arkanove?

Njezinu pokušaju da organizira fastival "Nosi se" suprotstavila se skupina lokalnih nasilnika. Vođa im je, navodno, bivši branitelj - što u zemlji s pola milijuna bivših branitelja nije neko čudo - dok ostali nisu ni stigli biti branitelji. Legitimirali su se kao ustaše, jer su se glasali pokličem koji je ustaški, i prijetili su nasiljem Meliti Vrsaljko. Činili su joj sve ono što se inače radi Ivani Orleanskoj, samo što je još nisu spalili

