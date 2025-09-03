MILJENKO JERGOVIĆ

Melita Vrsaljko ili za koju smo Hrvatsku, onu Ivane Orleanske ili ovu Cece Arkanove?

Njezinu pokušaju da organizira fastival "Nosi se" suprotstavila se skupina lokalnih nasilnika. Vođa im je, navodno, bivši branitelj - što u zemlji s pola milijuna bivših branitelja nije neko čudo - dok ostali nisu ni stigli biti branitelji. Legitimirali su se kao ustaše, jer su se glasali pokličem koji je ustaški, i prijetili su nasiljem Meliti Vrsaljko. Činili su joj sve ono što se inače radi Ivani Orleanskoj, samo što je još nisu spalili