Nezadovoljstvo i ogorčenost privilegijama nekadašnjih pripadnika SUBNOR-a i drugih kategorija zaslužnih građana onodobnog sistema uopće nisu bili zdrava kritika, želja za društvenom pravdom ni korak ka razvoju suvremenog demokratskog društva. Razvoj događaja proteklih dana navodi na zaključak kako u dijelu braniteljske populacije sve više do izražaja dolazi uvjerenje o nasljednom pravu na povlašteni status i privilegije, koje su neki drugi ratnici imali prije njih.
80. GODIŠNJICA POBJEDE NAD JAPANOM
FOTO Pogledajte vojnu moć Kine: Prvi put pokazali i oružje najnovije generacije
OGLAS NA NJUŠKALU
FOTO Na prestižnoj lokaciji, bazen, sauna i osam soba: Što vam još treba? Ova vila u Zagrebu ima sve
prepoznajete li svoje bližnje?
Ova brka pojmove.