Želimo li jači EU, nacionalne države dobit će drukčiju ulogu

Na nedavnom sastanku vođa europskih pučkih stranaka njihov europski čelnik Manfred Werner izjasnio se u prilog promjenama koje bi se trebale dogoditi u Europi kako bi se povećala (ili uopće omogućila) mogućnost donošenja odluka od važnosti za cijelu Uniju. To nije nova tema, jer su velike države već nekoliko puta iskazivale želju da se odluke ne europskoj razini donose kvalificiranom većinom, a ne više jednoglasno kao dosad. Teško može biti dvojbe oko toga jesu li takvi zahtjevi opravdani želimo li efikasniju Uniju koja bi mogla ravnopravno konkurirati velikim ekonomskim i političkim silama (koje su ujedno i vojne, dakako). S druge strane, ne manjka glasova koji se toj ideji suprotstavljaju, pa i onih iz Hrvatske. Zagovornike takvog stava zabrinjava mogućnost da će male države biti preglasane i time izgubiti još nešto od svoje samostalnosti.