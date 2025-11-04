Naši Portali
SIMBOLIČNA CIJENA

NATO- članica kupila 18 aviona za 1 euro

Foto: Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Laura Puklin
04.11.2025.
u 09:31

Kako je naglasio ovi će se zrakoplovi koristiti isključivo u svrhu obuke u Europskom centru za obuku u Feteștiju u Rumunjskoj

Rumunjska je kupila 18 borbenih zrakoplova F-16 za jedan euro, piše The Romania Journal. Rumunjski ministar obrane Ionuț Mușteanu izjavio je kako je Rumunjska potpisala ugovor s Nizozemskom o kupnji borbenih zrakoplova, zajedno s potrebnom opremom. Kako je naglasio ovi će se zrakoplovi koristiti isključivo u svrhu obuke u Europskom centru za obuku u Feteștiju u Rumunjskoj.

Centar je postao regionalno središte za obuku pilota iz država članica NATO-a i savezničkih država. Mușteanu je napomenuo kako je  Rumunjska zrakoplove platila simbolično - 1 euro. "Ovo je pametno ulaganje u obuku, suradnju i budućnost", rekao je. Inače, u Feteștiju će se obučavati ukrajinski piloti, a njihovu obuku će pokriti Rumunjska iz svog državnog proračuna. 

Ključne riječi
Ukrajina Nizozemska Rumunjska F-16

Kupnja