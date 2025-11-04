NATO- članica kupila 18 aviona za 1 euro

Rumunjska je kupila 18 borbenih zrakoplova F-16 za jedan euro, piše The Romania Journal. Rumunjski ministar obrane Ionuț Mușteanu izjavio je kako je Rumunjska potpisala ugovor s Nizozemskom o kupnji borbenih zrakoplova, zajedno s potrebnom opremom. Kako je naglasio ovi će se zrakoplovi koristiti isključivo u svrhu obuke u Europskom centru za obuku u Feteștiju u Rumunjskoj.

Centar je postao regionalno središte za obuku pilota iz država članica NATO-a i savezničkih država. Mușteanu je napomenuo kako je Rumunjska zrakoplove platila simbolično - 1 euro. "Ovo je pametno ulaganje u obuku, suradnju i budućnost", rekao je. Inače, u Feteștiju će se obučavati ukrajinski piloti, a njihovu obuku će pokriti Rumunjska iz svog državnog proračuna.