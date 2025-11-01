Zelenski pretvara Ukrajinu u vlastitu tvrđavu moći? Oporba ga optužuje da ‘čisti teren’ pred izbore

Kad je Rusija prije gotovo četiri godine započela punu invaziju na Ukrajinu, Volodimir Kudricki, tadašnji čelnik državne energetske tvrtke Ukrenergo, očajnički se trudio održati svjetla upaljenima. Nekako mu je to pošlo za rukom, i to iz godine u godinu, čime je stekao poštovanje energetskih stručnjaka diljem svijeta. Uspio je osigurati da zemlja preživi ruske raketne i dronske napade na elektroenergetsku mrežu i izbjegne katastrofalne nestanke struje, sve dok nije iznenada bio prisiljen podnijeti ostavku 2024. godine. Njegova smjena izazvala je oštre kritike u energetskom sektoru te zabrinutost u Bruxellesu. Kudricki je tada rekao kako je žrtva "nemilosrdne centralizacije vlasti" koju, po njegovim riječima, često provode ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegov šef ureda Andrii Yermak. Izrazio je strah da bi "korumpirani pojedinci" mogli preuzeti državnu kompaniju.

Prema njegovim pristašama, upravo je takav govor, i njegovo odbijanje da šuti, razlog zbog kojeg se Kudricki prošlog tjedna našao u staklenoj kabini u sudnici u središtu Kijeva, gdje je optužen za pronevjeru. Oporbeni zastupnici i aktivisti civilnog društva digli su se na noge, nazivajući to još jednim primjerom kako ukrajinsko vodstvo koristi pravosuđe kao oružje kako bi zastrašilo protivnike i ušutkalo kritičare, optužujući ih za korupciju ili suradnju s Rusijom. Ured predsjednika Zelenskog odbio je komentirati slučaj. Sličan tretman doživio je i prethodnik Zelenskog, Petro Porošenko, koji je ove godine bio podvrgnut sankcijama i optužen za korupciju — potez koji bi mu mogao onemogućiti kandidaturu na budućim izborima, piše Politico. Sankcije se, kako se tvrdi, često koriste protiv protivnika, zamrzavajući im imovinu i onemogućujući financijske transakcije, uključujući korištenje kartica i pristup bankovnim računima.

Porošenko je od tada optužio Zelenskog za autoritarizam i pokušaj da "ukloni svakog političkog konkurenta s pozornice". Prema riječima oporbenog zastupnika Mikole Knjažickog, upravo bi to moglo objasniti i zašto je Kudricki optužen jer se, tvrdi on, pravosuđe koristi kao alat za diskreditaciju protivnika i "čišćenje terena" uoči mogućih predsjedničkih izbora sljedeće godine, ako dođe do primirja. "Koriste sudove kako bi pripremili teren za nepoštene izbore", rekao je. Slične brige iznijela je i poznata ukrajinska aktivistica i čelnica Centra za borbu protiv korupcije Daria Kaleniuk, koja tvrdi da predsjednik i njegov krug koriste rat kako bi monopolizirali vlast do te mjere da to ugrožava demokraciju zemlje. Kaleniuk je bila prisutna u sudnici tijekom dvosatnog ročišta te ponovila Kudrickijevu tvrdnju da je riječ o političkom progonu.

Rekla je da slučaj nema pravnu osnovu, a kako je tužitelj iznosio optužbe, sve je, kaže, zvučalo "još čudnije": "Nije dokazano da je na bilo koji način imao materijalnu korist od infrastrukturnog ugovora koji na kraju uopće nije bio realiziran". Slučaj se odnosi na ugovor koji je Kudricki odobrio prije sedam godina dok je bio zamjenik direktora za investicije u Ukrenergu. No podizvođač nikada nije započeo s radovima, a Ukrenergo je uspio povratiti avansnu uplatu. Oporbena zastupnica Inna Sovsun također je izrazila sumnju u optužbe. "Nema dokaza da se (Kudricki) obogatio. Nije počinjena nikakva šteta. Ne mogu se oteti dojmu da je ovo politički motivirano", rekla je za Politico. Sovsun se pojavila na ročištu i ponudila da bude jamac za kauciju ako bude potrebno, kao i još dvojica zastupnika, no sudac je odlučio da Kudricki bude pušten iz pritvora nakon plaćanja jamčevine od 325.000 dolara. Jedan visoki ukrajinski savjetnik, koji je želio ostati anoniman, odbacio je tvrdnje obrane da je slučaj politički motiviran te kazao da bi "trebalo pričekati cijelo suđenje prije donošenja zaključaka".

No bivša potpredsjednica vlade Ivanna Klympush-Tsintsadze smatra da slučaj "ne izgleda dobro iz nijednog kuta, ni unutar zemlje ni pred međunarodnim partnerima". Vrijeme je, kaže, posebno loše jer se Ukrajina istodobno obraća Europi s apelom za dodatnu pomoć u energiji uoči, kako se očekuje, najteže zime do sada. Kako Rusija pojačava napade dronovima i raketama, u većem opsegu nego prije, energetski izazovi Ukrajine bit će još teži. Za razliku od prethodnih zima, sada su uz električne mreže, mete i postrojenja za bušenje, skladištenje i distribuciju prirodnog plina. Trenutno 60 posto Ukrajinaca ovisi o prirodnom plinu za grijanje svojih domova. Neki ukrajinski energetski stručnjaci strahuju da bi Kudrickijev progon mogao biti potez za pronalaženje žrtvenog jarca u slučaju da sustav ne izdrži ruske napade. Pozivajući se na neimenovane izvore, ukrajinski portal Ukrainska Pravda izvijestio je da bivši energetski dužnosnici strahuju kako bi mogli biti optuženi da nisu dovoljno ojačali energetsku infrastrukturu.

"Sada im treba žrtveni jarac", rekao je za Politico jedan stručnjak za vanjsku politiku koji je savjetovao ukrajinsku vladu. "Postoje dijelovi Ukrajine koji vjerojatno neće imati struje do proljeća. Već je 10 Celzijevih stupnjeva u stanovima u Kijevu, a grad bi mogao imati duge nestanke struje. Ljudi su već ogorčeni, pa Ured predsjednika treba nekoga za koga će okriviti", rekao je anonimno.

"Oporba će optužiti Zelenskog da je iznevjerio Ukrajinu i tvrdit će da je trebao imati planove za sprječavanje dugotrajnih nestanaka struje ili velikog smrzavanja", dodao je. Adrian Karatnycky, viši suradnik Atlantskog vijeća i autor knjige Battleground Ukraine, također izražava zabrinutost zbog političkog smjera zemlje. "Iako je Zelenski nadahnjujući i hrabar vođa u ratu, postoje, doista, zabrinjavajući elementi u njegovoj vladavini", rekao je.