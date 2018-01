HDZ prvi, SDP zaustavio pad, Živi zid i dalje raste - tako se ukratko mogu opisati rezultati siječanjskog Crobarometra, redovitog istraživanja Dnevnika Nove TV koje ukazuje na kakvo je stanje na političkoj sceni.

HDZ-u mjesec završava s potporom od 30,1 posto birača, ili bolje rečeno, vratili su se na potporu koju su imali u studenom 2017. SDP je nakon 3 mjeseca zaustavio pad i sada uživa potporu 20,9 posto birača. No, je li to preokret ili tek iznimka, moći će se reci za dva do tri mjeseca.

Živi zid siječanj završava s potporom do 13 posto birača. Iako je i taj rast unutar statističke pogreške, ta opcija već peti mjesec polako, ali sigurno ide prema gore. S potporom od 6,8 posto birača godinu započinje Most, koji jedan mjesec poraste, a drugi padne 1 postotni poen, no sve je to unutar statističke pogreške.

Protiv politike, ali vjeruju u opstanak koalicije

Bandić Milan 365 2018. godinu počinju s potporom od 3,4 posto, IDS uživa potporu od 2,5 posto birača, a strateški partner HDZ-a HNS 2,4 posto. Stranka Pametno trenutačno može računati s potporom od 2,4 posto. HSS 2,1, a HSU 1,9 posto potpore birača. Ostale stanke ukupno imaju 6,9 posto potpore. HRAST može računati na potporu od 0,5 posto, GLAS 0,4, Neovisni za Hrvatsku 0,4, a Reformisti Radimira Čačića na 0,2 posto.

U Tuđmanovo doba HDZ je stalno padao, a onda se ukazao Sanader:

Istraživanje također pokazuje da građani većinski ne odobravaju Vladine politike. Protiv poteza Banskih dvora je 61 posto ispitanika, a za njih je 30 posto. Zanimljivo je što većina građana vjeruje u opstanak ove koalicije: 74 posto ispitanika vjeruje da će Andrej Plenković s HNS-om odraditi mandat do kraja, a suprotnog je mišljenja njih 18 posto.

Većina građana je i dalje pesimistična smjerom kojim ide Hrvatska. Tako je onih koji misle da zemlja ide u lošem smjeru 67 posto, a da ide u dobrom smjeru, misli njih 25 posto.

Slika birača

HDZ-ovi birači su iznadzastupljeni među biračima iznad 60 godina. Tamo mogu računati na potporu 36 posto ispitanika. Također, više glasova mogu očekivati kod birača s osnovnom školom (38%). Veliku potporu imaju u Lici i Banovini (49%), a u Dalmaciji ta stranka ima apsolutnu potporu (54%).

SDP-ovi birači su također starija populacija, točnije oni iznad 60 godina (27%). Više birača mogu očekivati kod onih s VŠS/VSS (25%). I dalje su jaki u Zagrebu (27%) te sjevernoj Hrvatskoj (29%).

Živi zid je stranka mladih. Za tu bi opciju glasovalo 22 posto mlađih od 30 godina. Također, nešto više glasova mogli bi očekivati kod birača sa srednjom stručnom spremom (16%) te u Zagrebu (17%) i Slavoniji (16%).

Most više glasova nego na nacionalnoj razini može očekivati kod birača do 30 godina (13%), također malo više imaju muških birača (9%). Regionalno, više birača za tu bi stranku bilo na sjeveru Hrvatske (10%) te u Dalmaciji (11%).

Račan je SDP doveo na vlast, no njegov rezultat nije bio ni blizu Milanovićevom: