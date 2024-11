Nataša i Željka pokrenule prekrasnu inicijativu: Izrađuju male hobotnice koje pomažu palčićima u hrvatskim bolnicama

U popularnoj Facebook grupi Ženski recenziraj osvanula je posebna objava koja je privukla pažnju članica diljem Hrvatske. Sonja Novosel, članica grupe, podijelila je svoju prvu recenziju, ali s važnim dodatkom – ova nije bila o proizvodima, uslugama ili brendovima. Bila je to, piše ona, recenzija o ljudskosti.

Sonja je u svojoj objavi nahvalila Natašu Gidiju, koja, kao i nekolicina drugih žena, posvećuje svoje vrijeme, trud i novac kako bi ručno izrađivala male hobice – tople i nježne heklane hobotnice za prerano rođene bebe, poznate i kao palčići. Kako Sonja objašnjava, ove hobice dočekuju roditelje i bebe u mnogim rodilištima, osobito u Zagrebu. No, ono što mnogi možda ne znaju jest činjenica da ove hobice nisu rezultat korporativnih donacija ni rada velikih organizacija. One nastaju u rukama nekolicine žena, koje to čine potpuno besplatno. "Ovo je recenzija ljudskosti", napisala je Sonja. "Hvala joj", zaključila je, obraćajući se Nataši.

Nataša Gidija je vidjela objavu, koja je skupila više od 2400 lajkova i pozitivnih komentara. "Ostala sam bez teksta. Cro hobice smo pokrenule prije više od sedam godina Željka Hojsak i ja. Od onda okupljamo heklačice i trudimo se skupiti dovoljan broj hobica za odjele neonatologije, jer palčica je sve više. Najviše hvala našim heklačicama, svima koji su nam na bilo koji način pomogli. Sonja Novosel, rasplakala si me", napisala je Gidija.

Foto: Nataša Gidija

Inače, hobice, ručno izrađene heklane hobotnice, postale su važan dodatak u njezi prerano rođenih beba u Hrvatskoj. Njihovi mekani krakovi podsjećaju bebe na pupčanu vrpcu, pružajući im osjećaj sigurnosti i smirenja tijekom boravka u inkubatorima. Ova inicijativa, inspirirana projektom iz Danske, u Hrvatsku je stigla prije nekoliko godina, a medicinske sestre istaknule su ranije za domaće medije da hobice pomažu stabilizaciji disanja i smanjuju stres kod beba.

Hobice izrađuju volonterke diljem Hrvatske, a Željka Hojsak i Nataša Gidija zaslužne su za upoznavanje hrvatske javnosti s ovim hobotnicama. Pokrenule su Facebook grupu pod nazivom "CRO hobice za Palčiće (hobotnice za prerano rođenu djecu)" i tako Hrvatsku pridružile ostatku svijeta koji je prepoznao važnost Hobica. Grupa trenutačno ima više od 11.000 članova, a u opisu stoji da 24 bolnice u Hrvatskoj imaju hobice. Inače, naglasimo i da postoje strogo određene dimenzije hobotnica. Kada se krak razvuče, ne smije biti duži od 22 centimetra, obujam treba biti od 15 do 17 centimetara, a visina od sedam do devet centimetara. Također, konac mora biti od čistog pamuka, a punilo antialergijsko.

