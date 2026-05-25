Europa više ne želi ovisiti o Americi: Njemačka pokreće vlastiti AI projekt vrijedan 125 milijuna eura

Njemačka kreće u ofenzivu razvoja umjetne inteligencije i pokreće program vrijedan 125 milijuna eura s ciljem stvaranja europskih AI kompanija koje bi jednog dana mogle konkurirati američkom OpenAI-ju i kineskom DeepSeeku. Program „Next Frontier AI”, koji vodi njemačka inovacijska agencija SPRIND, zamišljen je kao potpora tehnološkim timovima i startupovima diljem Europe u razvoju naprednih AI sustava.

Projekt stiže u trenutku kada europske države sve glasnije upozoravaju na preveliku ovisnost kontinenta o američkim i kineskim tehnološkim gigantima. “Njemačka preuzima vodeću ulogu jer više nemamo vremena čekati da netko drugi zakorači u taj prostor. Globalna utrka ne čeka nikoga. Moramo djelovati odmah, i to na europski način,” izjavio je za Euronews Next Jano Costard, voditelj programa izazova pri SPRIND-u.

Većina vodećih svjetskih AI kompanija, poput OpenAI-ja i Anthropica, dolazi iz SAD-a i raspolaže golemim privatnim kapitalom, dok Kina dodatno ubrzava razvoj vlastitih modela. DeepSeek je nedavno predstavio novi model V4, čime je dodatno pojačan pritisak na Europu da razvije vlastita rješenja.

Njemački program odvijat će se kroz tri faze tijekom sljedeće dvije godine. U početnoj fazi do deset timova moći će dobiti do tri milijuna eura potpore. Nakon toga najuspješniji projekti ulaze u drugu fazu s financiranjem do osam milijuna eura, dok će završni krug uključivati najviše tri tima kojima će biti dostupno do 15,5 milijuna eura.

Costard očekuje velik interes iz cijele Europe. “Onih 125 milijuna eura koje osiguravamo tek su prvi korak,” naglasio je Costard. “Izričit cilj ovog programa jest otvoriti vrata dodatnim ulaganjima vrijednima više milijardi eura. Ovih 125 milijuna koristimo kako bismo tehnologiju doveli do razine na kojoj možemo jasno vidjeti potencijal novih AI paradigmi kojima težimo,” dodao je.

Prema njegovim riječima, Europa ne može sustići američke kompanije kopiranjem postojećih modela, nego razvojem potpuno novih pristupa umjetnoj inteligenciji. “Ne možemo se natjecati s današnjim Anthropicom i njihovim proizvodima. Moramo se osloniti na vlastitu sposobnost stvaranja novih paradigmi i novih mogućnosti umjetne inteligencije koje sadašnje metode ne mogu razviti,” poručio je.

Inicijativa se uklapa i u širu europsku raspravu o tehnološkoj neovisnosti i slabostima europskog startup ekosustava. Brojni europski startupovi, upozoravaju poduzetnici i političari, teško prerastaju u globalne kompanije te se često sele na američko tržište. Europska komisija zato je već predstavila prijedlog modela „EU Inc“, kojim bi se uveo jedinstveni pravni okvir za poslovanje startupova na razini Europske unije.

Costard smatra da Europa ima snažnu bazu znanja, kvalitetnu znanstvenu zajednicu i vrijedne industrijske podatke, ali da i dalje zaostaje u pretvaranju inovacija u globalno konkurentne proizvode. “Ne nedostaje nam vrhunska znanstvena tradicija. Ne manjka nam ni tehnološkog znanja. Ono što nam nedostaje jest sposobnost da to pretvorimo u kompanije, proizvode i usluge koje će postati Anthropic, OpenAI ili DeepSeek našega vremena,” zaključio je Costard.