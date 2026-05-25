Hrvati nabrojali u čemu smo bolji od ostatka svijeta: 'Nismo ni svjesni koliko nam je dobro, ovo drugi nemaju'

Na Redditu je osvanulo pitanje koje je potaknulo žustru, ali iznenađujuće pozitivnu raspravu: 'Što je nešto što Hrvatska radi bolje od većine zemalja?'. Iako je autor objave napomenuo da se Hrvatsku često kritizira, pozvao je korisnike da podijele ono što iskreno misle da je u Lijepoj Našoj bolje nego drugdje. Odaziv je bio golem, a jedan je komentar s više od 400 glasova sažeo desetke prednosti koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Korisnica koja je sastavila najpopularniji odgovor istaknula je sustav e-građani, navodeći kako je, za razliku od mnogih digitaliziranih zemalja, kod nas većina usluga objedinjena na jednom mjestu. Na listi su se našli i sustav doniranja organa, gdje je svatko automatski donor osim ako se izričito ne izjasni protiv, te poticanje dobrovoljnog davanja krvi.

Među pohvalama su se našle i studentske menze, besplatni vlakovi za studente i umirovljenike te, pomalo neočekivano, šalteri. 'U hrpi bogatijih zemalja su pozatvarali bankovne poslovnice, pošte... na kraju nemaš kome postaviti pitanje', objasnila je, dodavši da se kod nas još uvijek može dobiti pomoć od stvarne osobe.

Osim digitalnih i socijalnih prednosti, kroz raspravu su se provlačile sigurnost, priroda i specifičan način života. Brojni su korisnici naglasili osjećaj sigurnosti, navodeći kako se noću mogu bez straha šetati gradom, što je u mnogim zapadnim zemljama nezamislivo. 'Kao žensko, studentica, redovno sama hodam noću po gradu i vozim se javnim prijevozom... nikad mi se ništa nije dogodilo', napisala je jedna korisnica. Ovi dojmovi podudaraju se i sa statistikama prema kojima je Hrvatska jedna od najsigurnijih europskih zemalja.

Kao veliku prednost mnogi vide i očuvanu prirodu te stroge ekološke propise. ''Radio sam na kruzeru i mogu slobodno reći da smo najrigorozniji što se tiče okolišnih restrikcija od svih zemalja gdje sam bio do sad', podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik. Naravno, rasprava nije mogla proći bez spominjanja 'fjake', kulture ispijanja kave koja traje satima i dostupnosti svježe hrane. 'Nekima je vau da uopće još imamo mesnice, ribarnice, tržnice', stoji u jednom od komentara.

Popis onoga u čemu je Hrvatska bolja od većine nastavio se s besplatnim i volonterskim HGSS-om, velikodušnim rodiljnim dopustima, ali i sportskim uspjesima, ponajviše u nogometu. Spomenuta je i hrana, od hobotnice ispod peke do dalmatinskog pršuta. Ipak, bilo je i onih koji su istaknuli negativne strane, poput sive ekonomije i vječnog kukanja, no čak su i ti komentari često bili obojeni humorom.

Jedan od korisnika najbolje je sažeo duh cijele rasprave: 'Koliko god volimo kukati, nije nam loše, dosta stvari Hrvatska radi jako dobro... Ponekad moramo stati na trenutak i osvrnuti se oko sebe i cijeniti koliko smo zapravo napredovali kao država i kako nam je dobro, koliko god je još posla pred nama.'

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.