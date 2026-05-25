MORH se javio u vezi s ročnikom koji je obolio od gnojne angine: 'Trebali smo mu osigurati adekvatan prijevoz'

Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane reagirali su na situaciju s ročnikom koji je pohađao temeljno vojno osposobljavanje na Slunju i tijekom TVO-a obolio od gnojne angine. Kako javljaju, iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb u vojarni, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja prouzročenog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja.

"Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene. Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata. Kada je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak", javljaju iz MORH-a.