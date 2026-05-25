'PORUKA ZA BUDUĆE SITUACIJE'

MORH se javio u vezi s ročnikom koji je obolio od gnojne angine: 'Trebali smo mu osigurati adekvatan prijevoz'

Ročnici u Požegi
Foto: MORH
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 15:27

"Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene", javljaju iz MORH-a

Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane reagirali su na situaciju s ročnikom koji je pohađao temeljno vojno osposobljavanje na Slunju i tijekom TVO-a obolio od gnojne angine. Kako javljaju, iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb u vojarni, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja prouzročenog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja.

"Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene. Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata. Kada je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak", javljaju iz MORH-a.
bolest vojska ročnici

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar BRISELKO
BRISELKO
15:59 25.05.2026.

Ovo je ispod svake razine prihvatljivog! Ako je ročnik na "temeljnom vojnom osposobljavanju" koji bi trebao biti nekakav pandan nekdašnjem redovnom vojnom roku, onda je HV za njega mjerodavan i odgovoran od prvog do zadnjeg dana dok ima taj statusus ročnika na TVO-u. Ako se ne može liječiti u krugu vojarne, onda se upućuje u vojni stacionar ili bolnicu. Ah! Pa HV nema vojnih zdravstvenih ustanova! Naravno, nikad nikom nije palo na pamet da MORH barem osigura određene kapacitete i prostore u sklopu postojećih civilnih zdravstvenih ustanova za svoje potrebe nevezano za ovaj projekt TVO-a. Proglasili su pojedine bolnice "bolnicama hrvatskih veterana", ali veteranske bolnice kakve su u RH nisu osmišljene kao vojne bolnice koje bi se trebale prvenstveno brinuti za zdravstveno stanje sadašnjih, a ne bivših vojnika. Dakle, jadno da jadnije biti ne može!

IC
ICCO
16:15 25.05.2026.

Dobro su roditelji rekli, kao da su sina poslali u vrtić a ne vojsku. Jače od komedije

Avatar Next Level
Next Level
15:59 25.05.2026.

& that is why ako zagusti pravac - Švicarska a vi branite djedov'nu

