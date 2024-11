Goran Karan otkrio najveći izazov s kojim se susreće u odgoju svojih sinova pa uputio posebnu pohvalu

JEDAN JE I RANJEN

Članovi Opće opasnosti prvi put o ratnim strahotama: 'Kad trebaš živjeti punim plućima, ti si u rovu'

O svojem sudjelovanju u Domovinskom ratu kao bend nikad nisu javno govorili sve do danas. - Nismo nikad sjeli za stol i rekli ajmo mi od toga napraviti neku priču... nismo to htjeli naplatiti nikad, to bi mi bilo jadno, degutantno - objašnjava njihov tekstopisac Mario Vestić.