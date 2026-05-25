Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKUPO PLAĆEN ŠVERC

FOTO Pokušao ući u Hrvatsku s koferom punim luksuza: Carinici mu pronašli brendirane stvari od 22 tisuće eura

Nezakonit unos luksuzne robe
Carinska uprava
VL
Autor
Mateja Papić
25.05.2026.
u 17:03

Incident se dogodio u nedjelju, kada su carinski službenici u zagrebačkoj zračnoj luci odlučili provjeriti prtljagu putnika koji je stigao letom iz Varšave.

Carinici u Zračnoj luci Franjo Tuđman spriječili su u nedjelju, 24. svibnja, pokušaj nezakonitog unosa luksuzne robe u Hrvatsku, čija je vrijednost procijenjena na više od 22 tisuće eura. Robu je pokušao unijeti strani državljanin s dozvolom boravka u Hrvatskoj, izvijestila je Carinska uprava.

Incident se dogodio u nedjelju, kada su carinski službenici u zagrebačkoj zračnoj luci odlučili provjeriti prtljagu putnika koji je stigao letom iz Varšave. Putnik, koji je prethodno boravio u zemlji izvan Europske unije, svjesno se uputio na plavi koridor, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijaviti carini. Međutim, detaljnim pregledom njegove prtljage otkrivena je neprijavljena roba ukupne vrijednosti 22.084,94 eura.

Među zaplijenjenim skupocjenim predmetima pronađena je mješavina visoke mode, modnih dodataka i kozmetike: Ručni sat marke Cartier, ženska torba Dior, jakna Tom Ford, remen Hermes, ženski novčanik Celine i muška torba Montblanc. Osim brendirane odjeće i dodataka, u prtljagi su pronađeni i razni kozmetički proizvodi, masažer, maske za lice, japanski nož te sam putni kofer u kojem je roba prevožena.

Nezakonit unos luksuzne robe
Foto: Carinska uprava

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije putniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.600 eura. Pored kazne, morat će podmiriti i carinska davanja u iznosu od 6.301,31 euro, kao i paušalne troškove postupka od 30 eura, što ukupni financijski ceh ovog pokušaja krijumčarenja dovodi do gotovo 13.000 eura.

FOTO Na Zrinjevcu termometar danas pokazao 31 stupanj Celzijev! Evo kako su to podnijeli Zagrepčani
Nezakonit unos luksuzne robe
1/18
Ključne riječi
luksuzna roba švercanje carina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!