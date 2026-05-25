FOTO Pokušao ući u Hrvatsku s koferom punim luksuza: Carinici mu pronašli brendirane stvari od 22 tisuće eura

Carinici u Zračnoj luci Franjo Tuđman spriječili su u nedjelju, 24. svibnja, pokušaj nezakonitog unosa luksuzne robe u Hrvatsku, čija je vrijednost procijenjena na više od 22 tisuće eura. Robu je pokušao unijeti strani državljanin s dozvolom boravka u Hrvatskoj, izvijestila je Carinska uprava.

Incident se dogodio u nedjelju, kada su carinski službenici u zagrebačkoj zračnoj luci odlučili provjeriti prtljagu putnika koji je stigao letom iz Varšave. Putnik, koji je prethodno boravio u zemlji izvan Europske unije, svjesno se uputio na plavi koridor, namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijaviti carini. Međutim, detaljnim pregledom njegove prtljage otkrivena je neprijavljena roba ukupne vrijednosti 22.084,94 eura.

Među zaplijenjenim skupocjenim predmetima pronađena je mješavina visoke mode, modnih dodataka i kozmetike: Ručni sat marke Cartier, ženska torba Dior, jakna Tom Ford, remen Hermes, ženski novčanik Celine i muška torba Montblanc. Osim brendirane odjeće i dodataka, u prtljagi su pronađeni i razni kozmetički proizvodi, masažer, maske za lice, japanski nož te sam putni kofer u kojem je roba prevožena.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije putniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.600 eura. Pored kazne, morat će podmiriti i carinska davanja u iznosu od 6.301,31 euro, kao i paušalne troškove postupka od 30 eura, što ukupni financijski ceh ovog pokušaja krijumčarenja dovodi do gotovo 13.000 eura.