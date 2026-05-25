Poljskoj isporučena prva tri borbena zrakoplova F-35A. O kakvim je lovcima riječ?

Prva tri borbena zrakoplova F-35A Lightning II sletjela su u 32. taktičku zračnu bazu u Łasku. Riječ je o najmodernijim višenamjenskim zrakoplovima pete generacije koje Poljska čeka godinama. Zbog sigurnosnih razloga i zahtjeva američkog proizvođača na njima neće biti crvenih i bijelih kvadratića kao na drugim zrakoplovima, objavili su poljski mediji. Poljaci su ih nazvali Husari. Poljska je 2020. od SAD-a kupila 32 takva zrakoplova, vrijedna gotovo 4,35 milijardi eura. Poljska dobiva ne samo lovac pete generacije, već i sredstvo odvraćanja koje će značajno poboljšati sigurnost zemlje i ojačati njezin položaj u NATO-u, ističu. Prvi poljski F-35 stigli su u Europu iz baze u Teksasu prošle subote.

- Ovo je značajan trenutak koji mijenja operativne sposobnosti cijele poljske vojske - rekao je potpredsjednik vlade i ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ovo su prvi borbeni zrakoplovi pete generacije na istočnom krilu NATO-a sposobni otkriti prijetnje prije nego što i sami budu uočeni" napisao je na X-u Kosiniak-Kamysz i dodao kako za Poljsku to nije samo nova vojna oprema, već i iskorak u elitnu globalnu ligu modernih zračnih snaga. Borbene zrakoplove F-35 isporučila je kompanija Lockheed Martin. U Europi su u upotrebi u zemljama poput Velike Britanije, Njemačke, Norveške, Nizozemske, Belgije, Italije i Danske. Poljskoj bi svi naručeni zrakoplovi trebali biti isporučeni do 2030. godine.

Lockheed Martin F-35 Lightning II je američi jednosjedni, jednomotorni, nadzvučni stealth jurišni lovac koji ima mogućnosti elektroničkog ratovanja te obavještajne, nadzorne i izviđačke sposobnosti. Varijanta F-35A koju su kupili Poljaci je s konvencionalnim polijetanjem i slijetanjem. Postoji i model F-35B s kratkim polijetanjem i vertikalnim slijetanjem, te F-35C s polijetanjem uz pomoć katapulta. Od travnja ove godine SAD koristi sve tri glavne varijante. Varijante F-35A i F-35B koriste Italija i Japan, F-35A Australija, Belgija, Danska, Nizozemska, Norveška, Poljska i Južna Koreja, a samo F-35B koristi Ujedinjeno Kraljevstvo. F-35 nastao je u sklopu programa Joint Strike Fighter (JSF). "S više od milijun sati leta, 12 zemalja koje djeluju u globalnoj floti, s još više zemalja koje dolaze, i više od 1150 zrakoplova u upotrebi, F-35 je nezamjenjiv doprinos globalnoj sigurnosti", ističu u Lockhead Martinu.

Više od 1000 F-35 isporučeno je američkoj vojsci i saveznicima diljem svijeta, napominju. Prije nekoliko dana F-35B postigao je prvi let s britanskim preciznim projektilom dugog dometa. Kako je objavljeno, proveden je prvi probni let četiriju projektila Selective Precision Effects At Range Capability 3, ili skraćeno SPEAR 3, na testnom zrakoplovu pete generacije F-35B Lightning II. Let je organiziran u mornaričkoj zračnoj bazi Patuxent River u Marylandu, a pilot je bio poručnik Kraljevske mornarice Nick Baker iz Centra za zračno i svemirsko ratovanje. To je, kako je istaknuto, važna prekretnica za integraciju projektila SPEAR 3, britanskog preciznog oružja sljedeće generacije. Nakon potpune integracije, F-35B će moći nositi do osam raketa SPEAR 3.