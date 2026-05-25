Ostavljanje djece kod baka i djedova izazvalo lavinu reakcija: 'Koliko god puta rekla da ovo ne smiju raditi, oni to ne poštuju'

Mlada majka djeteta od godinu dana našla se pred zidom. Za nekoliko tjedana, njezino će dijete po prvi put ostati na čuvanju kod baka, i to na tri tjedna dok ne krene u jaslice. No, umjesto olakšanja, situacija joj stvara golemi stres. U svojoj objavi na Redditu, objasnila je kako ona i suprug imaju čvrsta pravila - nema televizije, mobitela ni slatkiša.

Međutim, bake i djedovi ta pravila ne shvaćaju ozbiljno. 'Moj tata je rekao 'dat će tebi dida igrice na mobitelu', a kad sam ja rekla da ne može, rekao je 'a kao da ćeš ti znati', požalila se, dodajući kako joj svekrva pri svakom susretu nudi djetetu Čokolino, kekse i griz sa šećerom. Majka se našla u nezavidnoj poziciji: ako popusti, boji se da će zauvijek imati problem, a ako ostane čvrsta, riskira sukob i da joj rade iza leđa.

Objava je izazvala lavinu komentara i otkrila da se s ovim problemom suočavaju mnogi roditelji u Hrvatskoj. Rasprava je zajednicu podijelila na dvije strane. Mnogi su stali na stranu majke, dijeleći vlastita frustrirajuća iskustva. 'Svekrva ne poštuje apsolutno ništa, možeš joj reći 100 puta ona će pred tobom 'da, da' i čim se okreneš po svom. Zato smo prestali ostavljati dijete s njom samo', napisala je jedna korisnica.

Drugi su bili još oštriji, savjetujući joj da, ako si može priuštiti, unajmi profesionalnu dadilju. 'Ako to bake i dide ne poštuju, ne poštuju te dovoljno kao roditelja. Mislim da tu trebaš povući čvrstu granicu', poručio je jedan komentator, dok je drugi podijelio vlastito iskustvo s posljedicama odrastanja na slatkišima, spomenuvši ovisnost o šećeru i dijagnozu ADHD-a.

Bilo je i onih kojima se jednostavno nije svidio način na koji baka i djed funkcioniraju u svakodnevici. 'Mene više brine što djed i baka užasno puno puše. Stan im je kao pepeljara. Mislim čisto je al meni kao osobi koja ne puši to sve užasno smrdi. Tek kad sam se odselila od njih sam shvatila u kakvom smradu sam živjela', podijelila je iskustvo jedna korisnica.

S druge strane, nemali broj korisnika smatra da majka pretjeruje. 'Opusti se malo, sa tolikim uskraćivanjem svega napravit ćeš si jednog dana medvjeđu uslugu', savjetovao je jedan otac. Mnogi su istaknuli kako je uloga baka i djedova upravo da razmaze unuke i da malo šećera ili crtića neće uništiti djetetov odgoj.

'Bake i djedovi su tu da razmaze dijete, a roditelji da odgajaju', glasio je jedan od komentara koji sažima ovaj stav. Neki su je podsjetili da će se dijete sa slatkišima i ekranima ionako susresti u jaslicama te da su dobri obiteljski odnosi i pomoć koju dobiva vrjedniji od slijepe poslušnosti pravilima.

Jedna korisnica je, kako piše, prihvatila da neke bitke jednostavno neće dobiti. 'Više mi znači njihovo čuvanje i međusobno dobar odnos od toga da im daju čokoladu i mobitel. Pomaže da su moji ipak malo razumniji, tipa ne daju mobitel tek tako, nego su instalirali 'primjerene' dječje igrice, napisala je.

Bilo je i dobrih savjeta. 'Možda da im predložiš neke zamjenske aktivnosti i grickalice. Recimo na griz mu stavite zgnječene borovnice, to puno vise voli. Jako voli ići na igralište/brati cvijeće vani. Ne znam, daj im neke prijedloge što sve mogu s njim raditi umjesto TV-a. Doslovno primijeni skretanje pozornosti umjesto zabrana, kao što se to radi na djeci', napisala je jedna korisnica.

Ova obiteljska drama zapravo je savršen prikaz šireg generacijskog jaza u odgojnim metodama. Dok su starije generacije često odgajane autoritativnije, današnji roditelji sve se više okreću takozvanom 'modernom roditeljstvu' koje se temelji na istraživanjima o dječjem razvoju.

Istraživanja pokazuju da su ovakvi sukobi iznimno česti. Jedna američka anketa otkrila je da se gotovo polovica roditelja ne slaže s bakama i djedovima oko načina odgoja, a najčešće točke prijepora su upravo disciplina, prehrana i vrijeme pred ekranima. U Hrvatskoj, gdje su bake i djedovi često ključan oslonac u čuvanju djece, ovaj izazov postaje još veći. Rasprava na Redditu jasno pokazuje da pronalaženje ravnoteže između vlastitih odgojnih principa i očuvanja obiteljskog mira ostaje jedna od najtežih bitki za mlade roditelje.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.