Šušnjar žestoko spustio Ani Brnabić pa je podsjetio na stari grijeh s Jadrana: ‘Hvala na reklami, a znamo i kad se vi sjetite Hrvatske...‘

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je predsjednici srpske Skupštine Ani Brnabić nakon njezinih izjava da prosvjednici protiv vlasti u Srbiji navodno imaju podršku iz Zagreba te da mogu „otići u Hrvatsku, koja im je otvorila vrata”. Šušnjar joj je na društvenoj mreži X ironično zahvalio na „preporuci Hrvatske”, poručivši kako građani i bez njezinih savjeta dobro znaju gdje su bolje plaće, niža nezaposlenost i kvalitetniji uvjeti života.

"Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život. Prošle godine je oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320 tisuća ih je došlo na odmor u zemlju. Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša. I da, ljudi iz Srbije – posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj – ovdje su dobrodošli", piše Šušnjar.

Na kraju se osvrnuo i na staru situaciju s otoka Krka, kada je Ana Brnabić bila zaustavljena zbog nedozvoljenog glisiranja. "P. S. Neki iz Srbije o Hrvatskoj govore loše. Neki u njoj rade ili odmaraju. A neki je se sjete kad vide otok Krk i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi", ironičan je ministar.

Podsjetimo, Brnabić je nedavno izjavila kako od ulaska u Vladu Republike Srbije 2016. nije posjetila Hrvatsku i kuću na otoku Krku s kojeg je njen djed. Nedugo nakon toga, međutim, ponovno je isplivala snimka Brnabić iz 2010. godine kada ju je policija uhvatila u nedozvoljenom glisiranju. Naime, pomorska policija bila je u uobičajenoj kontroli plovidbe kada je uhvatila Brnabić kako glisira na manje od 300 metara od obale, zbog čega se pokušala opravdati. "Krenuli smo čamcem uobičajeno na ovu plažu, gdje nema puno kupača. Kad smo krenuli tamo prema mulu, malo sam brže krenula", opravdavala se tada Brnabić, pa platila kaznu.

Inače, prema navodima više medija, Ana Brnabić je naslijedila imovinu u Staroj Baškoj na Krku preko svog djeda po ocu, Antona Brnabića, koji je ondje rođen i koji se navodi kao Hrvat po nacionalnosti. Navodno je Anton bio vojni časnik te je tijekom Drugog svjetskog rata sudjelovao u borbama u redovima jugoslavenskih partizana, a nakon rata dosegnuo je čin potpukovnika u vojsci.