Nasukani gliser na plaži istražitelje odveo do dvije tone kokaina

Smatraju ih zloglasnom kriminalnom skupinom koja u Galiciji djeluje od 1980., baveći se krijumčarenjem droge. I sada se ta skupina našla na udaru policija Španjolske i Portugala, pa su u zajedničkoj akciji, koju je potpomagao Europol, uhićeno devet osoba te je obavljeno 13 pretraga kuća u Španjolskoj i Portugalu. Sumnja se da su uhićeni članovi bili umiješani u krijumčarenje drogom u španjolskim gradovima Pontevedra, Ourense i Coruña te portugalskom gradu Monção. Tijekom te operacije, zaplijenjene su ukupno dvije tone kokaina te različiti dokumenti važni za istragu.

Sama istraga počela je u veljači 2023., kada je policija došla do dokaza protiv kriminalnih grupa koje su preprodavale i krijumčarile drogu po portugalskoj obali. Utvrđeno je da su članovi kriminalne skupine sudjelovali u izvlačenju pošiljki kokaina iz Atlantika. Portugalska policija je svojevremeno zaplijenila jednu takvu pošiljku kokaina u Penicheu (Portugal). Istražujući tu zapljenu, istražitelji su doznali da je cijelu tu operaciju organizirao, kako ga Europol zove, ozloglašeni galicijski narko-klan. Njihovi ljudi na kopnu i moru bili su zaduženi za izvlačenje i preuzimanje droge u Portugalu, prvo na otvorenom moru, a zatim za prebacivanje droge na kopno i daljnji transport u Galiciju. Međutim, u taj se "posao" umiješala policija jer je na portugalskoj obali zaplijenjena veća količina droge, i to nakon što se gliser s drogom nasukao na obali. Policija se kokaina dočepala taman malo prije no što ga je galicijski narko klan namjeravao preuzeti s plaže. Nakon toga, u travnju je u španjolskoj regiji Salnés u Pontevedri, zaplijenjeno još 220 kilograma kokaina. Sumnja se da je ta droga bila namijenjena Balkanskom narkokartelu.

