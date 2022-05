Nastavljeno suđenje za premlaćivanje Ivana Mikuljana: Ide sporo. Oni normalno žive, a ja obilazim liječnike

Na Općinskom sudu u Vukovaru danas je nastavljeno suđenje optuženima za brutalno premlaćivanje Ivana Mikuljana koje se dogodilo u Vinkovcima, u kolovozu 2018. godine. Radi posljedica premlaćivanja Mikuljan je nekoliko mjeseci proveo u bolnici, jedva preživio, prošao je nekoliko operacija, a od tada je i slijep.

- Suđenje je počelo u veljači prošle godine, ali sve nekako ide sporo. Nemam primjedbi na to kako sutkinja Branka Soldo vodi suđenje, ali krivo mi je kada vidim koliko se sve to odugovlači. Sudske rasprave su do sada u više navrata otkazivane jer se netko od optuženih nije pojavio. Čini mi se kao da optuženi imaju nekakav dogovor između sebe da se netko ne pojavi kako bi se rasprava otkazala – rekao je Mikuljan s kojim smo razgovarali ispred suda u Vukovaru.

Dodaje kako su do sada optuženi koristili najrazličitije izlike od onih da je netko radio noćnu smjenu pa do one kada je jedan od optuženih putovao u Beograd gdje sudjeluje u natjecanju pjevača. Tako je i sudska rasprava zakazana za travanj mjesec bila otkazana. Inače, i sam početak suđenja je radi procedure započeo tek iz trećeg pokušaja.

- Svjestan sam kako je i zakon takav, ali mislim da se nešto mora napraviti po tom pitanju. Znam da će poslije presude vjerojatno doći i do žalbi tako da tko zna kada će biti završeno suđenje. Uz to moja privatna sudska tužba protiv krivaca nije niti podignuta tako da i to me čeka. Strašno je reći, ali izgleda da se kraj suđenju još niti ne nazire. Kako god, oni žive svoje normalne živote, a ja i dalje ne vidim i obilazim liječnike – istakao je Mikuljan.