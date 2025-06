Nastavljaju se ispitivanja Matije M. i Frana R., policija ih sumnjiči za dva teška ubojstva, Fran R. niječe krivnju

Ranojutarnje uhićenje, zatim cjelodnevne pretrage, pa potom kasno večernje ispitivanje u središtu zagrebačke kriminalističke policije u Heinzlovoj. Tako je jučerašnji dan izgledao Matiji M. (29), pripadniku Hrvatske vojske, raspoređenom u Počasno - zaštitnu bojnu, koja među ostalim čuva i predsjednika države te Franu R. (31). Njih su dvojica uhićeni, jer ih se sumnjiči za ubojstvo Andree K. (29) i Marijana C. (38) koji su brutalno likvidirani 13. lipnja u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda u zagrebačkom Markuševcu. Po onom što je za sada poznato, Matija M. se sumnjiči da je u par koji je bio u automobilu parkiranom u garaži, ispalio 16 hitaca, dok se Fran R. sumnjiči za pomaganje počinitelju.

Njegov odvjetnik Fran Olujić kazao je u utorak navečer da je Fran R. iznio kratku obranu te nijekao krivnju. Prema Olujićevim riječima, policija je za sada slučaj kvalificirala kao dva teška ubojstva, pa će vjerojatno takvu kaznenu prijavu podnijeti tužiteljstvu. Osumnjičeni dvojac bi danas tijekom dana trebao biti ispitan na ŽDO Zagreb, a zatim doveden i pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda radi određivanja istražnog zatvora. Što je motiv brutalnog dvostrukog ubojstva još je nepoznato, no neslužbeno se spominju financije. Jedna od policijskih teorija je i kako je riječ o naručenom ubojstvu, no u tom slučaju nije poznato tko je naručitelj i zbog čega.

Policija je u utorak pretražila stan Matije M. u Sesvetama te kuću koja je povezana s Franom R. u Samoboru. Pretragama kod njega, navodno je nađeno i oružje, koje je izuzeto i poslano na vještačenje. Nađen je i motor Matije M. koji je uočen na mjestu dvostrukog ubojstva te čije je fotografije objavljivao na svom Instagram profilu. Na kojem je objavljivao i snimke sebe kako puca na streljani. On od ranije nije poznat policiji, no ostaje pitanje kako su MORH, SOA i VSOA radili provjere njegovog lika i djela s obzirom na to da je praktički do uhićenja radio u Počasno - zaštitnoj bojni. Nije poznato i je li policija našla oružje kojim je dvostruko ubojstvo počinjeno, a Matija M. je identificiran zahvaljujući signalu mobitela kojeg je imao kod sebe kada je, kako se sumnja, ubojstvo počinio i fotografijama motocikla na društvenim mrežama.