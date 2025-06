Tomaševića nakon tragedije u Markuševcu upitali vidi li Zagreb kao siguran grad. 'Naravno da je javnost uznemirena...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je u obilasku radova na produljenoj Ulici Klin, koji su počeli prošlog tjedna. Osim što će komentirati radove, Tomašević i njegovi suradnici odgovorio je i na pitanja novinara u vezi s aktualnim temama. Među najvažnijima su bili ostavka Koste Kostanjevića, koncert Marka Perkovića Thompsona...

– Nova prometnica uklapa se u cijeli sustav produljene Kolakove i Branimirove ulice. Riječ je oko kilometar nove ceste, investicija je vrijedna oko 4,4 milijuna eura i financira se u potpunosti iz gradskog proračuna. Radovi bi trebali biti gotovi za godinu dana, a ulica uključuje cijelu komunalnu infrastrukturu, i vodovod, i kanalizaciju i kabele za komunikacije i elektroinstalaciju, biciklističke staze, zeleni pojac. Širina mosta je samo oko 16 metara. To je bitna ulica koja će biti napravljena po najnovijim prometnim standardima – rekao je Tomašević.

Ulica je bitna jer je sastavni dio novog prometnog sustava, odnosno nove obilaznice na istoku grada. – Ova ulica će presijecati novu obilaznicu proužene Kolakove. Uskoro krećemo s radovima na trećoj fazi Kolakove, a kad sve završimo, a radi se o investiciji od 50 milijuna eura imat ćemo sustav obilaznice oko cijelih Sesveta, oko cijeleg Dubrave dugačke čak sedam kilometara. To će znatno rasteretiti ove dvije prometnice. Ključna prometna infrastruktura za cijeli dio grada koji ima više stanovnika nego drugi najveći grad u Hrvatskoj. Uskoro ćemo ići s realizacijom treće faze produžene Branimirove, svakako će početi do kraja godine, Kolakova će početi isto do kraja godine, ne samo treća već i prva i druga faza. Početkom 2026. počeli bi radovi na drugoj fazi produžene Branimirove, koja je najsloženija. Sve ove tri prometnice trebale bi biti u punoj izgradnji kako bi za godinu-dvije imali dovršen ovaj cijeli sustav – objasnio je.

MORH potvrdio: U kriminalističko istraživanje uključena je i Vojna policija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mario Hohnjec, objasnio je dodatne detalje projekta. – Sam kolnik je u dužini 800 i nešto metara. Raskršće je na početku, bit će jedan most preko potoka Čučerska reka. Ide nova komunalna instalacija, svi komunikacijski vodovi, rok za izvođenje je 12 mjesec. Krenuli smo s raščićavanjem, radit ćemo postavljanje pilota za most preko potoka – rekao je.

Što se tiče drugih tema, jedna od njih je bila ostavka Koste Kostanjevića. – Ustanova nema upravu, nego ravnatelja. Kosta Kostanjević je kao što znate, jučer je podnio ostavku kao ravnatelj te ustanove, rekao je da ne želi biti teret ustanove i želi se fokusirati na svoju obranu, i dalje smatra da nije kriv za izvlačenje novca. Sada će upravno vijeće odlučiti tko će biti v.d ravnatelja i raspisati natječaj za novog ravnatelja ili ravnateljicu – odgovorio je. Na pitanje je li razmišljao o tome da razriješi Kostanjevića, rekao je da je već u pitanje doveo tajming priznanja braće Galić, kao i njihovu motivaciju. – Nemam što dodati na to – rekao je.

Što se tiče organizacije koncerta Thompsona, rekao je da su elaborati razni predani MUP-u, a došao je i do Grada. – Stručnjaci ga analiziraju i odgovorit će vrlo brzo, pogotov što se tiče njegove nadležnosti. Ne znam detaljno što piše u elaboratu, stručnjaci će to analizirati i komentirati – rekao je, dodavši da se i dalje komunicira na tu temu. – Gradska poduzeća konkretno, Čistoća će biti zadužena za raščićšćavanje svih javnih površina koje će se koristiti tih dana, Holding je osigurao na 11 hidranata pipe za pitku vodu, dodat će se i dodatne cisterne s pitkom vodom. ZET mora pojačati promet i za dana i noći, niz je gradskih poduzeća uključeno u pripreme kako bi to prošlo s što manje problema. Policija donosi finalnu odluku oko prometa – rekao je.

Što se tiče rezultata upisa u vrtiće, oni će biti objavljeni danas na kraju radnog vremena, a sutra ujutro u 9 će dati izjavu i komentirati podatke. Što se tiče dvostrukog ubojstva u Zagrebu koje se dogodilo preko vikenda, Tomašević je upitan vidi li Zagreb kao siguran grad. – Naravno da je dvostruko ubojstvo uznemirilo javnost, posebice stanovnika Markuševca, ovim putem izražavam sućut. Po meni je jako bitno da u zadnjih 10 godina, sva ubojstva su riješena u smislu da je policija našla počinitelja – odgovorio je.