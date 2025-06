Na suđenju bivšem ministru Banožiću ključni iskaz doveden u pitanje

Saslušanjem Mirka Đalića, vozača teretnog vozila koji je i ključni svjedok prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić (41), danas je u Vinkovcima nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću . U svom iskazu Đalić je rekao kako ostaje pri iskazu koji je dao poslije nesreće te da je do nje došlo iza njegova vozila, ali i da ne može procijeniti na kojoj udaljenosti. Ponovio je kako je u retrovizoru kamiona vidio trenutak nesreće, ali i da nije mogao učiniti ništa da do nje ne dođe.

– Cesta je bila skliska i vrijeme je bilo maglovito. Vidljivost je bila oko 150 metara. Kretao sam se brzinom od 77-78 km/h, a dva vozila koja su sudjelovala u nesreći vozila su brže. Udar je bio izrazito jak. Prometna se dogodila na meni lijevoj strani kolnika – rekao je Đalić na sudu.

Međutim, ono na što je Ksenija Vržina, odvjetnica Marija Banožića, posebno stavila fokus riječi su trojice policajaca koji su bili prvi na mjestu nesreće, a koji kažu kako na licu mjesta osim policajaca nisu vidjeli nikoga drugog. Potvrdili su to Zdravko Bačić, Ivica Baotić i Josip Maričić, odnosno sva trojica policajaca koji su bili prvi na mjestu nesreće. Kako je rekao Baotić, on je s kolegom Bačićem išao na posao te su naišli na prometnu nesreću koja se dogodila pred Vinkovcima. Odmah su otišli prema vozilima kako bi pružili pomoć ozlijeđenima te su pozvali hitnu pomoć kao i OKC PU vukovarsko-srijemske da pošalje dodatne ophodnje.

Na zahtjev Vržine obavljeno je i sučeljavanje Đalića sa sva tri policajca koji su bili prvi na mjestu nesreće, pri čemu su sva četvorica ostala pri svojim prijašnjim iskazima. Đalić je rekao da je na mjestu nesreće vidio uniformirane policajce, ali da im se ne sjeća lica, dok su trojica policajaca ponovila kako ga nisu vidjela na mjestu nesreće. Braniteljica Vržina stavila je prigovor na cjelokupan Đalićev iskaz, rekavši kako tijekom sučeljavanja nije ni gledao svjedoke, nego je automatizmom odgovarao na pitanja.

Banožićeva odvjetncia Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poslije završetka suđenja Mario Banožić, koji je prisustvovao suđenju, nije želio davati nikakve izjave za medije, ali je kratko i neslužbeno razgovarao s novinarima. Kazao je kako od dana nesreće nema normalan život, da je svjestan svega što se događa, da mu je neizmjerno žao izgubljenog života, ali i da nije kriv za nesreću. Kazao je i kako se puno toga govori i piše što nije istina, poput informacije da oprema na vozilu koje je vozio u trenutku nesreće nije atestirana.

U izjavi novinarima njegova odvjetnica Ksenija Vržina rekla je kako su ciljano predložili sučeljavanje jer policijski službenici nisu mogli prepoznati svjedoka Đalića. – Vidjeli smo da je svjedok Đalić promijenio iskaz te da je na kraju došlo do toga da se sudar dogodio iza kamiona, odnosno da nije bilo pretjecanja. Policija je podnijela kaznenu prijavu na temelju iskaza svjedoka Đulića. Taj iskaz je bitno drukčiji u odnosu na ovu raspravu, on je odustao od svog iskaza da je Banožić pretjecao. Iz iskaza svjedoka meni je jasno da je on shvatio kako bi, ako je došlo do pretjecanja, i on sam bio sudionik nesreće – rekla je Vržina.