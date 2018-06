Petak donosi veliku promjenu: Velika vjerojatnost tuče, olujno nevrijeme i bura na moru

Nastavljaju se relativno nestabilni dani kada je riječ o vremenu, piše Zoran Vakula za meteo kutak HRT-a.

Ponegdje u Hrvatskoj može se očekivati malo kiše, a mjestimični i obilniji pljuskovi očekuju nas i ovaj tjedan.

Utorak će biti relativno vjetrovit, na Jadranu će puhati bura koja će ponegdje onemogućavati normalno prometovanje, osobito podno Velebita. Posvuda će biti i sunčana vremena te će do četvrtka biti sve toplije, često i vruće, na mnogim mjestima i sparno, sredinom tjedna bit će južine, a u petak nam dolazi do brze i žestoke promjene koja će donijeti siguran pad temperature kao i ponovnu jaku i olujnu buru uz veliku vjerojatnost za česte i mjestimice obilne pljuskove i grmljavine. Također, moguća su i ponovna olujna nevremena s tučom.

Vrijeme za utorak

Utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu opet biti popraćen grmljavinom i pljuskovima, ali teško je to zvati promjenom vremena kada je već tjedan dana takvo stanje.

Jutarnja temperatura u središnjoj Hrvatskoj od 17 do 20°C, poslijepodne od 26 do 29°C. Na moru od 19 do 20°C ujutro, poslijepodne između 29 i 30°C, a u gorju do 25°C.

Produljeni vikend

U srijedu i četvrtak bit će još toplije, u mnogim kopnenim mjestima vruće, u mnogima i sparno, uz poneki pljusak uglavnom na istoku i u gorju. Tijekom petka na kopnu je gotovo sigurna promjena vremena, relativno nagla i silovita, uz koju je vrlo velika vjerojatnost i za olujno nevrijeme s tučom te znatnim padom temperature pa će poslijepodne biti hladnije od onoga u četvrtak i za više od 10°C. Za vikend ponovno stabilnije, ali i osjetno svježije nego sredinom tjedna.

Na Jadranu će do četvrtka biti tople noći i većinom vrući dani, uz slabiji vjetar. Rijetko gdje je moguć pljusak, uglavnom u četvrtak na jugu. U petak posvuda nestabilnije, uz vrlo veliku vjerojatnost pljuskova, grmljavine i olujnog nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, gdje će zapuhati jaka i olujna bura, poslije i na jugu, gdje će još u početku biti juga. Tijekom vikenda doći će do slabljenja bure i stabilizacija vremena, ali u početku još su vjerojatni pljuskovi i grmljavina na južnom dijelu.