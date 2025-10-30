Nasilje eskalira i sve je brutalnije, 44 posto više vršnjačkog nasilja

Prevencija nasilja zahtijeva suradnju svih sektora-od odgojno-obrazovnog i socijalnog sustava, do medija, civilnog društva i politike. Potrebna su nova rješenja jer postojeća nisu adekvatna obzirom da nasilje eskalira, sve je brutalnije i duplicira se emitiranjem tog nasilja na društvenim mrežama. Istaknula je to danas na okruglom stolu u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a zastupnica te stranke Marija Lugarić.

Kao tri ključna rješenja problema zamjenica pravobraniteljice za djecu Tatjana Holjevac vidi u podizanju svijesti, prevenciji i međuresornoj suradnji s jasno definiranim postupcima i mjerljivim rezultatima. Upozorila je i na nedostatak svijesti o dječjim pravima, kako primjereno postupati s djecom, razgovarati o nasilju, ali i kako ih potaknuti da prijavljuju nasilje. Naglasila je i kako je važno da i roditelji budu uključeni i svjesni problema i da je samo tako moguće izgraditi sustav koji će, kada dođe do nasilja, znati pravovremeno i stručno reagirati na dobrobit svih.

Holjeva je iznijela i brojke koje pokazuju da je nasilje među djecom u porastu. Lani su, kazala je, zaprimili 44 posto više prijava za vršnjačko nasilje u školama u odnosu na 2023. godinu, a značajan porast odnosi se na slučajeve nasilja u virtualnom svijetu.

Predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić, koja je organizirala dva velika prosvjeda, stava je da djeca napadači moraju biti suspendirani kako bi se žrtve psihički oporavile, a drži i daje potrebno pooštriti kazne za roditelje koji se ponašaju inertno - prvo da se novčano kazne ako se nasilje ponovi, a onda i kazne zatvorom.

SDP koji je okrugli stol organizirao pripremio je prijedlog izmjena paketa zakona koji pokrivaju ovu problematiku. Naglasak izmjena zakona je na zaštiti žrtve, ubrzavanju protokola i postupaka, strožim mjerama prema roditeljima djece zlostavljača, s obzirom na to da roditelji koji ne surađuju ne snose sankcije i usporavaju institucije, te na strožim mjerama prema recidivistima nasilničkog ponašanja.

Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić predložio je da se izradi jedinstven zakon o djeci usmjeren na blagostanje i napredak djeteta, po uzoru na neke od skandinavskih zemalja, kako odgovornost ne bi bila podijeljena na pet različitih resora, te da se uvede sustav rane detekcije kako bi se u stvarnom vremenu pratilo izostajanje iz škole kao osnovni element daljnjeg devijantnog ponašanja na ulici i to na lokalnoj razini.