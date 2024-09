Naši susjedi trljaju ruke zbog rata u Ukrajini, priljev novca nikad veći: 'Tvornice su bile na rubu gašenja, a sad rade non-stop'

Teroristi i gangsteri uživali su u obilju oružja nakon raspada Jugoslavije 1990-ih. Sada su na redu zapadne vlade. S ratom koji bjesni u Ukrajini, one kupuju streljivo i minobacače iz regije. Proizvođači oružja na zapadnom Balkanu bilježe procvat. Izvoz oružja iz Srbije učetverostručio se od 2020. godine, a od početka invazije Ukrajina je primila streljivo u vrijednosti od oko 800 milijuna eura. Bosanskohercegovački izvoz u prva četiri mjeseca 2024. godine gotovo se udvostručio u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Njegove tvornice streljiva rade non-stop, kaže Jasmin Mujanović iz instituta za strategiju i politiku New Lines.

Tijekom Hladnog rata Jugoslavija, opsjednuta sigurnosnim brigama, posjedovala je veliku vojsku koja je bila podržana razgranatim vojno-industrijskim kompleksom. Danas su ostaci te obrambene industrije koncentrirani u Bosni i Srbiji, koje zajedno čine više od 90% vojnog izvoza zapadnog Balkana. Ukrajina i njezini saveznici posebno su zainteresirani za sposobnost ovih industrija da proizvode municiju i opremu prema sovjetskim i NATO standardima. Štoviše, njihovi proizvodi su često znatno jeftiniji: bosanska granata može koštati samo četvrtinu cijene zapadnih ekvivalenata.

I Bosna i Srbija imaju zakone koji im ograničavaju prodaju oružja u ratnim zonama. No pronašle su načine zaobilaženja putem trećih strana. Amerika je, primjerice, glavni kupac bosanskih metaka, koje preusmjerava u Ukrajinu. Srbija, unatoč odbijanju da uvede sankcije Rusiji, prokrijumčarila je tisuće artiljerijskih granata putem Češke, Turske i mreže lažnih kompanija.

Za neke regionalne vlade ovo je prilika da osvoje političke bodove kod Amerike i Europske unije. To je posebno slučaj s onima koje teže pridruživanju EU, kao što su Bosna i Albanija. Ukrajina vješto koristi tu situaciju: u veljači je predsjednik Volodimir Zelenski pozvao na zajedničku proizvodnju oružja s državama zapadnog Balkana kako bi osigurao "opstanak" Ukrajine. Ekonomski motivi također igraju značajnu ulogu, kako ističe Katarina Đokić iz Stockholm International Peace Research Institute. Tvornice streljiva u Bosni, koje su nekoć bile na rubu zatvaranja, sada su potpuno operativne i zapošljavaju brojne radnike.

Za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, prodaja oružja Ukrajini dio je delikatnog balansiranja između Zapada i Rusije. No, to je također unosan posao. "Obožavam kad izvozimo oružje", jednom se pohvalio, "to je čisti priljev strane valute". Srpsko oružje obično se pojavljuje u udaljenim sukobima. U srpnju je Amnesty International, organizacija za ljudska prava, izvijestila da su pronašli velike količine srpskog oružja u ratom zahvaćenom Sudanu. Istraga koju su proveli BIRN, mreža balkanskih novinara, i Haaretz, izraelski list, otkrila je skok u izvozu srpskog oružja u Izrael nakon napada u listopadu 2023.

Srpski izvoz oružja ne odgovara uvijek ukusima njihovih nacionalista. Milorad Dodik, vođa Republike Srpske koji zagovara stvaranje etnički srpske superdržave, kritizira prodaju oružja Ukrajini. Neki etnički Srbi otišli su boriti se za Rusiju. Drugi u regiji zabrinuti su zbog srpskog uvoza oružja, a ne izvoza: nedavna kupnja francuskih borbenih aviona Rafale oduševila je zapadne vlade, ali je izazvala nelagodu u Hrvatskoj i na Kosovu. U svakom slučaju, desetljećima nakon završetka ratova koji su uslijedili nakon raspada Jugoslavije, trgovina oružjem na Balkanu i dalje cvjeta, piše Economist.

